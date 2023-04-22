CHP'li Mahmut Tanal'ın limon provokasyonu elinde patladı! Şanlıurfa'da sert tepki: Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız?





Twitter hesabından yayınladığı videoda elinde kuru soğanı alıp sağa sola sallayan ve Başkan Erdoğan'ı kirli üslubuyla hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." ifadesini kullanmıştı.