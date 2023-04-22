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    • 22.04.2023 20:45
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    CHP'li Mahmut Tanal'ın limon provokasyonu elinde patladı! Şanlıurfa'da sert tepki: Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız?

    CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde limon ve soğan üzerinden provokasyona soyundu. Tanal'ın bu girişimine vatandaşlar "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz" sözleri ile çok sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Tanal’ın provokasyonu elinde patladı

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayarken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun bir örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon olmuştu.



    GIDA PROVOKATÖRLERİ DEVREYE GİRDİ
    Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri sahne aldı. Ellerindeki soğanları buldukları boş alanlara döken gıda provokatörlerinin kirli emelini bir vatandaş gözler önüne sermişti.

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    KILIÇDAROĞLU'NDAN SOĞAN PROVOKASYONU
    7'li koalisyonda yaşanan kaos ve krizi perdeleyip gündeme değiştirmek adına Kemal Kılıçdaroğlu yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza atmıştı.



    Twitter hesabından yayınladığı videoda elinde kuru soğanı alıp sağa sola sallayan ve Başkan Erdoğan'ı kirli üslubuyla hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." ifadesini kullanmıştı.



        VATANDAŞTAN SERT TEPKİ: BİR LİMONA BİR SOĞANA ÜLKEMİZİ Mİ SATACAĞIZ?
        Limon ve soğan üzerinden provokasyon yapan Tanal'a vatandaşları tepkisi ise çok net oldu. Limonlu şova geçit vermeyen bölge halkı, "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözleri ile Tanal'a tepki gösterdi.



        APAR TOPAR BÖLGEDEN AYRILDI
        Bölgede beklediği karşılığı bulamayan Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.

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        Depremzede vatandaştan 7’liye demokrasi dersi!
        Haberler Güncel CHP'li Mahmut Tanal'ın limon provokasyonu elinde patladı! Şanlıurfa'da sert tepki: Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız?
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