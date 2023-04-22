Alman Siyasetçi ve yazar Christoph Hörstel, A Haber'e konuştu. Orta Doğu uzmanı olan Hörstel'in gündeminde, 14 Mayıs seçimleri vardı. Hörstel, dünyanın kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Başkan Erdoğan'ın liderliğe devam etmesinin önemine vurgu yaptı.
"BAŞKAN ERDOĞAN ÇALIŞKAN BİRİ"
Başkan Erdoğan'ın güçlü kişiliğine dikkat çeken Alman Siyasetçi, "Ben Başkan Erdoğan'a baktığımda çalışkan birini görüyorum. Vatandaşlarına değer veren birini görüyorum. Sadece eski arkadaşları diye gidip onları ziyaret eden birini görüyorum. Detaylara önem veren birini görüyorum." tespitinde bulundu.
"BAŞKAN ERDOĞAN GÖREVİNE DEVAM ETSE ÇOK DAHA RAHAT HİSSEDERİM"
Hörstel, "Sadece 2023 Nisanına bakarak değil, 2016'dan beri olan seçimlere bakarak bir yorum yapıyorum. Ben Türkiye politikasını şöyle yorumluyorum: Şu anda, Avrupa'da Ukrayna dışına sıçrayacak büyük bir savaşın çıkma ihtimali varken, bunun çok tehlikeli bir durum olduğunun farkındayım. Ve bu tehlikeli durumda, bir Alman ve Türkiye'nin bir dostu olarak, Başkan Erdoğan görevine devam etse çok daha rahat hissederim. O çok deneyimli biri. Ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi çok çarpıcı bir konuma taşıyan kişi. Bu Türkiye için mutluluk verici bir süreçti. Evet, kolay değildi ama Başkan Erdoğan'ın yaptıkları Türkiye'nin Washington'dan bağımsız kalmasını sağlamak için gerekliydi. Ve ben, Almanya'nın da mutlu olabilmek için aynılarını yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Alman Siyasetçi Hörstel, Başkan Erdoğan'ın iktidarındaki Türkiye'nin Bağımsız politikalarına da değindi.
Washington'ın, Türkiye'ye müdahale etmek için yeni yollar aradığını belirtti.