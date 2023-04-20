Oyun çok kirli çok! Kandil yazdı, Kılıçdaroğlu fitili ateşledi, Ahmet Davutoğlu ateşi körükledi: 'Kürt' ve 'Alevi' provokasyonun şifreleri

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.Siyaseten sıkışan yıkım ittifakı toplumun sinir uçlarına dokunan çok ama çok kirli bir provokasyona soyundu.
ÖNCE KÜRT PROVOKASYONU
İlk olarak sahneye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı. Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı bu çıkışı sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.
SONRA 'ALEVİ' PROVOKASYONU
Seçimlere günler kala çatışma ortamı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Kürt' provokasyonundan sonra bu kez de 'Alevi' provokasyonu sahneledi.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 dakikalık skandal bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek akılalmaz bir algı operasyonuna imza attı.