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    • 20.04.2023 20:49
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    Oyun çok kirli çok! Kandil yazdı, Kılıçdaroğlu fitili ateşledi, Ahmet Davutoğlu ateşi körükledi: 'Kürt' ve 'Alevi' provokasyonun şifreleri

    7'li koalisyon seçime günler kala çok ama çok kirli bir provokasyonla toplumun sinir uçlarına dokunup karmaşa çıkarmayı hedefliyor. Kandil'in "Müslümanlara oynayın" talimatı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaktığı provokasyon ateşine Ahmet Davutoğlu da benzin döktü. Davutoğlu önce "Depremde asker yoktu, Alevi ve Kürt köylerinde katliam yapılabilirdi" algısını yaydı sonra da Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna göndermede bulunarak 'Sünni' başlıklı bir video paylaştı. Böylelikle Kandil - 7'li koalisyon hattındaki bölücülük temelli sahnelen kirli oyun açığa çıkmış oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Oyun çok kirli! Kandil, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Siyaseten sıkışan yıkım ittifakı toplumun sinir uçlarına dokunan çok ama çok kirli bir provokasyona soyundu.



    ÖNCE KÜRT PROVOKASYONU
    İlk olarak sahneye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı. Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı bu çıkışı sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.





    SONRA 'ALEVİ' PROVOKASYONU
    Seçimlere günler kala çatışma ortamı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Kürt' provokasyonundan sonra bu kez de 'Alevi' provokasyonu sahneledi.

    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 dakikalık skandal bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek akılalmaz bir algı operasyonuna imza attı.



        KANDİL "MÜSLÜMANLARA OYNAYIN" DEDİ, EMİR ERİ KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİ
        Öte yandan videoda "Samimi bir Müslümanım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu PKK ile de söylem birliği yapmış oldu.

        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, seccadeyi ayaklar altına aldıktan sonra 'Samimi Müslümanlar' söylemine sığınarak kendisini aklamaya çalışmıştı. PKK elebaşı Murat Karayılan da "Samimi Müslümanlar" söylemine sığınıp 7'li koalisyona 'Müslümanlara oynayın' talimatını vermişti.

        Elebaşı Karayılan, "Mesela özellikle de şimdiye kadar AKP'ye oy verenlere ve insani duygulara sahip samimi Müslümanların hepsine uğramak ve bir çaylarını içmek gerekiyor" demişti. Tam da bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim. Hak - Muhammed - Ali'yle yetişmiş samimi bir Müslümanım" diyerek sahnelediği kirli oyunun akıl hocasının Kandil olduğu somut bir şekilde gözler önüne serildi.




        AHMET DAVUTOĞLU YANAN PROVOKASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKTÜ
        PKK'nın 7'li koalisyona 'Müslümanlara oynayın' şeklindeki talimatı sonrası topa Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da girdi.

        Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yaktığı provokasyon ateşinin üzerine benzin dökerek skandalda vites yükseltti.

        "DEPREMDE ASKER YOKTU ALEVİ VE KÜRT KÖYLERİNDE KATLİAM YAPILABİLİRDİ"
        Gelecek Partisi Genel Başkanı, CHP yandaşı Halk TV'de 'Kürt' ve 'Alevi' başlıkları açtı, toplumun sinir uçlarıyla oynayan şu ifadeleri kullandı;

        Ben çok korktum ne zaman biliyor musunuz? Depremin üçüncü günü Adıyaman'a gittim. Tek bir asker yoktu o sokaklarda. Orada organize bir grup gitse bir Alevi veya bir Kürt köyünde bir katliam yapmaya kalksa önünü durduramazsınız.



        KANDİL - KILIÇDAROĞLU - DAVUTOĞLU HATTINDA BÖLÜCÜLÜK TEMELLİ KİRLİ ALGI
        Davutoğlu bugün de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna göndermede bulunarak 'Sünni' başlıklı bir video yayınladı.

        Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü kiril algılara destek veren Davutoğlu, "Evet, ben bir Sünni'yim ama Alevi vatandaşlarımızın hakkını korumak, savunmak öncelikle benim görevim" ifadelerini kullandı.

        Davutoğlu, "Kemal Bey'e selam ediyorum. Mesajınız alınmıştır. Ve eminim ki bizim mesajımız da bütün toplum tarafından alınacaktır" dedi.

        Böylelikle Kandil - Kılıçdoroğlu - Davutoğlu hattındaki bölücülük temellli kirli algı bir kez daha açığa çıkmış oldu.




        BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK ADINA ATILAN SOMUT ADIMLAR
        Öte yandan PKK'dan talimat alan 7'li koalisyonun seçimlere sayılı bir zaman kala giriştiği Alevi provokasyonunun aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.

        Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.



            ALEVİ DEDELERİYLE İFTAR
            Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı iftarına katılmış, Alevi dedeleriyle bir araya gelerek güçlük bir kardeşlik mesajı vermişti.


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            Haberler Güncel Oyun çok kirli çok! Kandil yazdı, Kılıçdaroğlu fitili ateşledi, Ahmet Davutoğlu ateşi körükledi: 'Kürt' ve 'Alevi' provokasyonun şifreleri
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