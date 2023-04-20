Oyun çok kirli çok! Kandil yazdı, Kılıçdaroğlu fitili ateşledi, Ahmet Davutoğlu ateşi körükledi: 'Kürt' ve 'Alevi' provokasyonun şifreleri







AHMET DAVUTOĞLU YANAN PROVOKASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKTÜ

PKK'nın 7'li koalisyona 'Müslümanlara oynayın' şeklindeki talimatı sonrası topa Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da girdi.



Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yaktığı provokasyon ateşinin üzerine benzin dökerek skandalda vites yükseltti.



"DEPREMDE ASKER YOKTU ALEVİ VE KÜRT KÖYLERİNDE KATLİAM YAPILABİLİRDİ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı, CHP yandaşı Halk TV'de 'Kürt' ve 'Alevi' başlıkları açtı, toplumun sinir uçlarıyla oynayan şu ifadeleri kullandı;



Ben çok korktum ne zaman biliyor musunuz? Depremin üçüncü günü Adıyaman'a gittim. Tek bir asker yoktu o sokaklarda. Orada organize bir grup gitse bir Alevi veya bir Kürt köyünde bir katliam yapmaya kalksa önünü durduramazsınız.







KANDİL - KILIÇDAROĞLU - DAVUTOĞLU HATTINDA BÖLÜCÜLÜK TEMELLİ KİRLİ ALGI

Davutoğlu bugün de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna göndermede bulunarak 'Sünni' başlıklı bir video yayınladı.



Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü kiril algılara destek veren Davutoğlu, "Evet, ben bir Sünni'yim ama Alevi vatandaşlarımızın hakkını korumak, savunmak öncelikle benim görevim" ifadelerini kullandı.



Davutoğlu, "Kemal Bey'e selam ediyorum. Mesajınız alınmıştır. Ve eminim ki bizim mesajımız da bütün toplum tarafından alınacaktır" dedi.



Böylelikle Kandil - Kılıçdoroğlu - Davutoğlu hattındaki bölücülük temellli kirli algı bir kez daha açığa çıkmış oldu.