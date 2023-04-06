Canan Kaftancıoğlu'nun algısını İstanbul Valiliği çürüttü! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na değil, yoldan geçen araçtan hava açılan ateş!

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi, gündeme bomba gibi düşmüştü.
AKŞENER ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullanmıştı.
Ses getiren olayda kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmesine rağmen Akşener, durumu Meclis'te şova dökmüştü.
Olaya ilişkin yankılar sürerken bugün de bir başka haber CHP'den geldi.