Başkan Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

İstanbul'da yüzyılın dönüşümü bugün başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1.5 milyonluk dönüşümün ilk temelleri atılıyor. Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün bayram namazını yeniden ibadete açtığımız Ayasofya'da kıldık. Ardından 5 yıldır restorasyonda olan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadete açtık.
Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizde adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.
BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA SERT TEPKİ
Bu 7'li masa Karadeniz gazı için hani nerede diyorlardı. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna doğal gaz boruları yerleştirildi. Yahu bunu da görmedin mi? Ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü.
Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız?
Deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimi ile oradaki kardeşlerimde iki bayramı bir arada kutlayacağız.
Son günlerde birileri, millet kuru soğan, et alamıyor. Siz yol yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatımızda bazı sıkıntılar olabilir onlar bugünün işi değil. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmeye çalışıyoruz.
Sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz, bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji. Teknoloji demek, istihdam demektir, gelecek demektir.
Kardeşlerim bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi SİHA, AKINCI, Kızılelma, TCG Anadolu'yu üretiyoruz. Tasarımından üretimine kendi damgamızı vurduğumuz bu ürünlerle dünyada söz sahibi olduk. Gençlerimize enerjilerini, bilgilerini, birikimlerini kendi vatanlarında kullanbilme imkanı veriyoruz.
Sen önce hastanelerde senin döneminde rehin olarak kalanların hesabını ver. Benim vatandaşım bunun hesabını ağır sorması lazım.
"İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ"
Ülkemizi 20 yıl öcesine göre çok önemli bir seviyeye getirdik. 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümde yenilerken, 1,2 milyon konutu da TOKİ aracılığı ile inşa ettik.
İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.
FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI
Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl da tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu müddetçe faiz yükselemez. Türkiye'de faiz devamlı düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek.