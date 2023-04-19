Başkan Erdoğan'dan Denizli mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

İnşallah cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Ocak ayında uzunca bir aranın adından sizlerle hasret gidermiştik. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce inanıyorum ki 14 Mayıs'ı silme götüreceksiniz. Vaktimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. 6'lı masa 7'li masa oldu, sonra iki belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? 9. Bay bay Kemal'i ilan etmeyi başardılar. PKK ve FETÖ'cüler bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den. İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok.

"Emeklilik primlerinin 3'te 1'ini biz karşılayacağız"

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