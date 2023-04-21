Son dakika haberleri... Karadeniz gazının devreye alınmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın o sözleri alay konusu oldu

Erdoğan, törende "Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. Yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçim sonrası döneminde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.