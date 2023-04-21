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    • 21.04.2023 10:44
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    Son dakika haberleri... Karadeniz gazının devreye alınmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın o sözleri alay konusu oldu

    Son dakilka haberleri... 20 Nisan akşamı saat 20:23'te tüm dünyanın gözü Karadeniz'e çevrilmişti. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle Karadeniz gazı devreye alındı. Tarihi anların ardından 7'li koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada yeniden dolaşıma girerek viral oldu. Görüntülerde Babacan, "Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz" diye soruyor.

    takvim.com.tr
    Karadeniz gazı sonrası Babacan’ın o sözleri viral oldu

    Karadeniz gazı, dün akşam Filyos'ta Başkan Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir törenle devreye alındı.

    Erdoğan, törende "Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. Yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçim sonrası döneminde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

    AÇILIŞ SONRASI BABACAN'IN O SÖZLERİ VİRAL OLDU
    Tören sonrası Erdoğan'ın yaptığı müjdeli açıklamaların da ardından DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı eleştirilerin videosu yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

        Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımlar dün akşam yapılan tarihi törenle yeni meyvesini verdi. Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervi devreye alındı.

        NEREDE BU KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ!
        Bu tarihi anların ardından 7'li koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Karadeniz gazıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada yeniden dolaşıma girerek viral oldu.

        Görüntülerde "Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz" diyen Babacan, şu ifadeleri kullanmıştı:

            Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? Ne oldu diye buradan soruyorum. Yıllar geçti. Ta damadın enerji bakanlığı dönemi, hatırlayın 2016 mıydı neydi. 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar: Karadeniz'de doğalgaz bulduk.

            Ne oldu? Yıllar önce araştırma gemisinde boy göstermiyor muydu damat? Ne oldu? Sen gelip burada Ankara'da basın toplantılarında 'Doğalgazı bulduk' diye insanlara umut satmıyor muydun! Ne oldu? Nerede ya bizim Karadeniz'deki doğalgazımız.
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            Haberler Güncel Son dakika haberleri... Karadeniz gazının devreye alınmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın o sözleri alay konusu oldu
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