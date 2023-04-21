MHP Lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli'nin Ramazan Bayramı mesajı şöyle: Şu an için milletçe bayrama erişmenin ayrı mutluluğu var. Şu an için Türkiye'de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Bayram sonrası gelişmeleri de dikkate aldığımızda Türkiye millet iradesine başvuracağı süreci yaşıyor. Türk millieti önemli kararlar almak suretiyle acılı süreleri aşacak milletçe güler yüzlü toplum haline gelecek şartlar oluşacaktır. Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. 14 Mayıs'a ulaşmanın gayreti içinde olacağız.