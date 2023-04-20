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    Başkan Erdoğan 'Üzüyoruz' dedi PKK'yı, FETÖ'yü, emperyalistleri bombaladı! 7'li koalisyona: Karakter fukarası kifayetsiz muhterisler

    Karadeniz doğal gazı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devreye alındı. Filyos'taki tarihi törende açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Üzüyoruz, üzeceğiz' diyerek Türkiye'yi tökezletmek isteyen emperyalistleri, Kandil'deki terör baronlarını, Pensilvanya'daki FETÖ'cü hainleri ve 7'li koalisyonun kifayetsiz muhterislerini hedef aldı. Erdoğan, Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevincini kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan ’Üzüyoruz’ deyip bombaladı! PKK, FETÖ, 7’li...

    Türkiye bugün Filyos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir ana şahitlik etti. Karadeniz doğal gazı devreye alındı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının meşalesi yandı.

    Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" müjdesini verdi.



    Erdoğan'ın hedefinde her seferinde Türkiye'yi tökezletmek isteyen emperyalistler, Kandil'deki terör baronları, Pensilvanya'daki hainler ve 7'li koalisyonun kifayetsiz muhterisleri vardı.

    Başkan Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    "ÜZÜYORUZ" DEDİ, KANDİL'İ, PENSİLVANYA'YI, 7'Lİ KOALİSYONU BOMBALADI
    Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenlerini, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz.



    KARAKTER FUKARASI KİFAYETSİZ MUHTERİSLER...
    Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz.

    KAYBEDENLER KULÜBÜ DAHA ÇOK ÜZÜLECEK
    İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz.



        MANSUR YAVAŞ'A 'GAZ' YAPTI
        Bilindiği üzere Karadeniz'deki doğal gaz CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ta 'gaz' yapmış, Yavaş çirkin bir algı operasyonu yaymıştı.

        Yavaş, tarihi ana saatler kala yaptığı açıklamada, "Hükümet doğalgaz verecekti verdi mi?" ifadelerini kullanarak büyük tepki geçmişti.



        ALİ BABACAN...
        7'li kifayetsiz muhterisler masasının küçük ortağı Ali Babacan da "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?" şeklinde konuşmuştu.



        Kemal Kılıçdaroğlu da 'doğal gaz' konu başlığında çeşitli algı operasyonlarında başı çekmişti.

        Bugün, devreye alınan Karadeniz doğal gazı 7'li koalisyonun kirli siyasetini de bozgun uğratmış oldu.
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