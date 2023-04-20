Başkan Erdoğan 'Üzüyoruz' dedi PKK'yı, FETÖ'yü, emperyalistleri bombaladı! 7'li koalisyona: Karakter fukarası kifayetsiz muhterisler





KARAKTER FUKARASI KİFAYETSİZ MUHTERİSLER...

Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz.



KAYBEDENLER KULÜBÜ DAHA ÇOK ÜZÜLECEK

İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz.