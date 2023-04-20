Bakan Kurum'dan bayramın birinci gününe işaret: "Cumhurbaşkanımız müjdeleri açıklayacak"





'BİR SENDEN BİR BENDEN' PROJESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşüm ile ilgili bayramın birinci günü açıklayacağı müjdenin detayları da belli oluyor. 'Bir SendenBir Benden' ismi altında açıklanacak projeye göre, kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşa yapılacak evlerin maliyetini devlet ve vatandaşın yarı yarıya paylaşması planlanıyor. Buna göre örneğin bir evin maliyeti 1 milyon lira ise bunun 500 bin lirasını devlet verecek, 500 bin lirası da vatandaştan alınacak. Bunun TOKİ'nin yaptığı evler için geçerli olması planlanıyor.