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    Bakan Kurum'dan bayramın birinci gününe işaret: "Cumhurbaşkanımız müjdeleri açıklayacak"

    İstanbul’da 1.5 milyon konutun dönüşümünü başlatmak istediklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Bayramda Cumhurbaşkanımız müjdeleri açıklayacak’ dedi.

    Yüzyılın dönüşümü
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle bir araya geldi, "Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'u dönüştürecek adımları, bundan önce olduğu gibi kararlı bir şekilde atacağız" mesajı verdi.



    "İstanbul'da 1.5 milyon riskli konutumuz var. Bu 1.5 milyon konutu da hızlı dönüştürmemiz gerekiyor" diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

    "500 binini Anadolu, 500 binini Avrupa Yakası'nda belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız. İnşallah kalan 500'ü de yerinde. 1.5 milyon dönüşümü de başlatmak istiyoruz.100 yılın dönüşümü diyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'u dönüştürecek adımları da bundan önce olduğu gibi kararlı bir şekilde atacağız ve bayramın ilk gününde Cumhurbaşkanımızla birlikte bu 1.5 milyon konutun dönüşümünde ilk rezerv konutlarımızın daha önce yaptıklarımıza ilave temellerini atacağız. Vatandaşımıza Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak."

        KARARLI ŞEKİLDE YÜRÜYOR
        Bakan Kurum, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesiyle ilgili de şunları söyledi: "Bu projenin ardından önemli bir başka projede anahtar teslim töreni yaptık. Fikirtepe kangren olmuş İstanbul'da belki başlamış ilk dönüşüm projesi ancak maalesef gelinen süreçte tam anlamıyla başarılı olmamış bir projeydi.



        Bundan 2 yıl önce Cumhurbaşkanımızın buradaki durumu görmesi ve bizlere bu projede sürece dahil olmamızı talimatlandırmasıyla Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile birlikte dönüşüme katkı sağlayacak bir iradeyi ortaya koyduk. Geçtiğimiz gün ilk anahtarlarımızı teslim ettik, ardından 20 milyar liralık yatırım değerine sahip 12 bin konutluk projemiz de yürüyor. Yine aynı projemiz içerisinde 2'nci, 3'üncü etaplarının görüşmelerine başlayıp deprem dönüşümünü kararlı bir şekilde yürüteceğiz."



        'BİR SENDEN BİR BENDEN' PROJESİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşüm ile ilgili bayramın birinci günü açıklayacağı müjdenin detayları da belli oluyor. 'Bir SendenBir Benden' ismi altında açıklanacak projeye göre, kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşa yapılacak evlerin maliyetini devlet ve vatandaşın yarı yarıya paylaşması planlanıyor. Buna göre örneğin bir evin maliyeti 1 milyon lira ise bunun 500 bin lirasını devlet verecek, 500 bin lirası da vatandaştan alınacak. Bunun TOKİ'nin yaptığı evler için geçerli olması planlanıyor.

            MAYIS'TA 319 BİN DEPREM KONUTUNUN İNŞAATI BAŞLAYACAK
            Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Kurum, "Hamdolsun bugüne kadar hiç bir afette milletimizi açta açıkta bırakmadık. Hep onların yanında olduk" dedi. 40'ıncı günde temelleri atmaya başladıklarını aktaran Kurum, "75 günde 100 bin konutun temeli atıldı. İlk afet konutlarının kaba inşaatları bitiyor. Bayramda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle köy evlerini teslim edeceğiz. İlk etapta 319 bin konutu Mayıs ayı sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Ardından da 650 bin konutumuzu yapacağız" diye konuştu

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