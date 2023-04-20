Bakan Kurum'dan bayramın birinci gününe işaret: "Cumhurbaşkanımız müjdeleri açıklayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle bir araya geldi, "Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'u dönüştürecek adımları, bundan önce olduğu gibi kararlı bir şekilde atacağız" mesajı verdi.
"İstanbul'da 1.5 milyon riskli konutumuz var. Bu 1.5 milyon konutu da hızlı dönüştürmemiz gerekiyor" diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"500 binini Anadolu, 500 binini Avrupa Yakası'nda belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız. İnşallah kalan 500'ü de yerinde. 1.5 milyon dönüşümü de başlatmak istiyoruz.100 yılın dönüşümü diyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'u dönüştürecek adımları da bundan önce olduğu gibi kararlı bir şekilde atacağız ve bayramın ilk gününde Cumhurbaşkanımızla birlikte bu 1.5 milyon konutun dönüşümünde ilk rezerv konutlarımızın daha önce yaptıklarımıza ilave temellerini atacağız. Vatandaşımıza Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak."