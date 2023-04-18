Fondaş medyayı kaybetme korkusu sardı! Mangır Merdan'dan akılalmaz oy pusulası provokasyonu: Seçim mağlubiyetine kılıf arıyorlar

MUHALİF OLMASI AKLI KAYBETMEYİ GEREKTİRMEZ

"Yani insanın muhalif olması aklı kaybetmeyi gerektirmez. Öyle görünüyor ki 14 Mayıs seçimine giderken bunlar anket sonuçlarını görüyorlar ve bu iddia ile de kalmayacaklar. Bu şahıs bu iddiaları sık sık ortaya atıyor. Önümüzdeki süreçte bu daha artıyor. Çünkü sokağa çıktığınız zaman muhalefeti görmüyorsunuz. Ben Kahramanmaraş'tayım ve buralarda çalışma yapıyorum. Köy ilçe sokak geziyorum. Sosyal medya-medya ve sokak siyaseti o kadar farklı ki millet oy kullanacak. Bunu yorumlamak için burada olmak; Bana size ve konuklara acıyorum." ifadelerini kullandı.

14 MAYIS'TA ORTAYA ÇIKACAK SONUCU NASIL ETKİSİZ KILABİLİRİM

Muhalefetin seçimi kaybedeceği için şimdiden kılıf bulma çalışmalarına başladığını belirten Şahin, "Bunlar seçimim kaybedeceklerinin işaretleri. Seçimim kaybedecekleri için halka güvenmedikleri için 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak sonucu nasıl etkisiz kılabilirim milletim meşru kararını nasıl kirletebilirim sadece bunun çabası olarak görüyorum. Eğer öyle olmasa bu tür iddialar ortaya atılmaz. Karşısındaki bunu ciddi ciddi dinliyor ya!!! Bu gerçekten inanılır gibi değil. Tüm bunlar 14 Mayıs korkusudur. Milletimiz 14 Mayıs 1950'de vermiş olduğu kararı yine 14 Mayıs 2023 yılında verecek ve bunlara gösterecek. Tarih yaklaştıkça bu tür açıklamalar yapacaklar. unlar hiç mi milleti dinlemiyor? Hiç mi devletten haberiniz yok? Seçimlerin nasıl yapıldığını bilmiyor musunuz? Garip bir insan tipi yetişiyor. Azınlık bir grup var; bunlar kendi kafa ve ideolojilerine göre bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Milleti kendi isteklerine uydurmaya çalışıyorlar. Sonuçta ortaya çıkmayınca işte bu tür cümleler ve bu tür iddialar ortaya atılıyor. Allah onların yardımcısı olsun. Allah ıslah etsin." şeklinde konuştu.