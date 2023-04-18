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    • 19.04.2023 13:55
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    Fondaş medyayı kaybetme korkusu sardı! Mangır Merdan'dan akılalmaz oy pusulası provokasyonu: Seçim mağlubiyetine kılıf arıyorlar

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte kaybetme korkusuna kapılan 7’li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı. Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi. Oy pusulası üzerinden akılalmaz bir iddiada bulunan Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aradı. 7'li koalisyonun üyeleri 2018 seçimlerinde de benzer yalanları sosyal medya üzerinden servis etmişlerdi.

    takvim.com.tr
    Mangır medya tutuştu!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7'li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı.

    MERDAN YANARDAĞ'DAN AKILALMAZ OY PUSULASI İDDİASI | VİDEO İZLE



    MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA
    Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi. "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diyen Yanardağ, oy pusulası üzerinden akılalmaz bir iddiada bulundu.



    GELECEK OLAN MAĞLUBİYETİ KILIF BULMA ÇABASI
    CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aradı.



        "KAYBETME KORKUSU AKILLARINI BAŞLARINDAN ALMIŞ"
        Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" ifadeleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.

        SEÇİM MAĞLUBİYETİNE KILIF ARIYORLAR
        A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Siyaset Bilimci Onur Erim, CHP'nin fonladığı TELE1'de yaşanan skandalı diyalogları değerlendirdi.

        CHP yandaşlarının 14 Mayıs'taki yenilgisine kılıf aradığını belirten Şahin, "Bunlar seçimim kaybedeceklerinin işaretleri. Seçimim kaybedecekleri için halka güvenmedikleri için 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak sonucu nasıl etkisiz kılabilirim milletim meşru kararını nasıl kirletebilirim sadece bunun çabası olarak görüyorum." dedi.


        MUHALİF OLMAK AKLINI KAYBETMEYİ GEREKTİRMEZ | VİDEO İZLE

        İddiaların ne kadar saçma olduğunu dile getiren Şahin, "Biz bu kadar çalışmayı yaptık bu unvanları almak için mücadele ettik. Bu deli saçmalarını yorumlamak için mi oldu bunlar diye içimden geçti. Seçim yaklaştıkça garip garip iddialar ortaya atılıyor. Yani özel pusula olacakmış muhalefetin adaylarına verilen oylar kaybolacakmış öbürleri 5'ten sonra ortaya çıkacakmış. Olaya bakın; bir de bu istihbaratmış. Bunu bir bilgi gibi sunuyorlar. İnsan hayret ediyor ve bunu yaparken karşısında bir profesör oturuyor. Yanlış hatırlamıyorsan Emre Kongar Kültür Bakanlığında müsteşarlık yapmış biri."

        MUHALİF OLMASI AKLI KAYBETMEYİ GEREKTİRMEZ
        "Yani insanın muhalif olması aklı kaybetmeyi gerektirmez. Öyle görünüyor ki 14 Mayıs seçimine giderken bunlar anket sonuçlarını görüyorlar ve bu iddia ile de kalmayacaklar. Bu şahıs bu iddiaları sık sık ortaya atıyor. Önümüzdeki süreçte bu daha artıyor. Çünkü sokağa çıktığınız zaman muhalefeti görmüyorsunuz. Ben Kahramanmaraş'tayım ve buralarda çalışma yapıyorum. Köy ilçe sokak geziyorum. Sosyal medya-medya ve sokak siyaseti o kadar farklı ki millet oy kullanacak. Bunu yorumlamak için burada olmak; Bana size ve konuklara acıyorum." ifadelerini kullandı.

        14 MAYIS'TA ORTAYA ÇIKACAK SONUCU NASIL ETKİSİZ KILABİLİRİM
        Muhalefetin seçimi kaybedeceği için şimdiden kılıf bulma çalışmalarına başladığını belirten Şahin, "Bunlar seçimim kaybedeceklerinin işaretleri. Seçimim kaybedecekleri için halka güvenmedikleri için 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak sonucu nasıl etkisiz kılabilirim milletim meşru kararını nasıl kirletebilirim sadece bunun çabası olarak görüyorum. Eğer öyle olmasa bu tür iddialar ortaya atılmaz. Karşısındaki bunu ciddi ciddi dinliyor ya!!! Bu gerçekten inanılır gibi değil. Tüm bunlar 14 Mayıs korkusudur. Milletimiz 14 Mayıs 1950'de vermiş olduğu kararı yine 14 Mayıs 2023 yılında verecek ve bunlara gösterecek. Tarih yaklaştıkça bu tür açıklamalar yapacaklar. unlar hiç mi milleti dinlemiyor? Hiç mi devletten haberiniz yok? Seçimlerin nasıl yapıldığını bilmiyor musunuz? Garip bir insan tipi yetişiyor. Azınlık bir grup var; bunlar kendi kafa ve ideolojilerine göre bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Milleti kendi isteklerine uydurmaya çalışıyorlar. Sonuçta ortaya çıkmayınca işte bu tür cümleler ve bu tür iddialar ortaya atılıyor. Allah onların yardımcısı olsun. Allah ıslah etsin." şeklinde konuştu.


        2018'DE UÇUCU MÜHÜR YALANI
        7'li koalisyonun üyeleri 2018 seçimlerinde de benzer yalanları sosyal medya üzerinden servis etmişlerdi. Seçimi kaybedeceğini anlayan malum kesimin kalemşorları yalanlarına başlamıştı. CHP yandaşı Kadri Gürsel ile İyi Parti'nin eski kurucu üyesi Ruhat Mengi'nin söylediği "Uçuk mühür" yalanı bu kadarına da pes dedirtmişti.



            Gürsel, "CHP'nin güçlü olduğu sandıklarda uçucu mürekkepli mühür gönderildiği iddiaları hakkında bir açıklamanız var mı?" diyerek o dönemki mağlubiyetlerini kendi kitlesine bu şekilde açıklamıştı.


            Ancak Gürsel'in bu trajikomik sorusuna yanıt yine CHP'lilerden gelmişti. CHP'nin seçim müşahidi Kadri Gürsel'i yalanlamıştı.

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            Haberler Güncel Fondaş medyayı kaybetme korkusu sardı! Mangır Merdan'dan akılalmaz oy pusulası provokasyonu: Seçim mağlubiyetine kılıf arıyorlar
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