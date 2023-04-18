Fondaş medyayı kaybetme korkusu sardı! Mangır Merdan'dan akılalmaz oy pusulası provokasyonu: Seçim mağlubiyetine kılıf arıyorlar

"KAYBETME KORKUSU AKILLARINI BAŞLARINDAN ALMIŞ"
Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" ifadeleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.
SEÇİM MAĞLUBİYETİNE KILIF ARIYORLAR
A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Siyaset Bilimci Onur Erim, CHP'nin fonladığı TELE1'de yaşanan skandalı diyalogları değerlendirdi.
CHP yandaşlarının 14 Mayıs'taki yenilgisine kılıf aradığını belirten Şahin, "Bunlar seçimim kaybedeceklerinin işaretleri. Seçimim kaybedecekleri için halka güvenmedikleri için 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak sonucu nasıl etkisiz kılabilirim milletim meşru kararını nasıl kirletebilirim sadece bunun çabası olarak görüyorum." dedi.
MUHALİF OLMAK AKLINI KAYBETMEYİ GEREKTİRMEZ | VİDEO İZLE
İddiaların ne kadar saçma olduğunu dile getiren Şahin, "Biz bu kadar çalışmayı yaptık bu unvanları almak için mücadele ettik. Bu deli saçmalarını yorumlamak için mi oldu bunlar diye içimden geçti. Seçim yaklaştıkça garip garip iddialar ortaya atılıyor. Yani özel pusula olacakmış muhalefetin adaylarına verilen oylar kaybolacakmış öbürleri 5'ten sonra ortaya çıkacakmış. Olaya bakın; bir de bu istihbaratmış. Bunu bir bilgi gibi sunuyorlar. İnsan hayret ediyor ve bunu yaparken karşısında bir profesör oturuyor. Yanlış hatırlamıyorsan Emre Kongar Kültür Bakanlığında müsteşarlık yapmış biri."