AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz





AK Parti de sosyal medya hesabından 'Doğrusu AK Parti' başlığıyla yayınladığı videoda seçmenlerinin karşısına çıktı.



1 dakika 48 saniyelik videoda,"Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur. Birlikte kurtardığımızda. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız. Ama iş bağımsızlığımıza gelince, dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz. Ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz. Bazen bir adımla geriliriz, iş yardımlaşmaya gelince ayak bastığımız yeri titretiriz burası Türkiye biz kimselere benzemeyiz. Burada bakarsan bağ olur, ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyaz kadar keskinizdir. Biz kimselere benzemeyiz. Sarının lacivert mi gelecek, kırmızı mı gelecek diye didişiriz ama kırmızının beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti" ifadeleri kullanıldı.

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