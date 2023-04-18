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    • 19.04.2023 00:08
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    AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz

    2023 seçimlerine az bir süre kalırken partilerin reklam filmleri de yavaş yavaş televizyonlarda yayınlamaya başladı. AK Parti de sosyal medya hesabından 'Doğrusu AK Parti' başlığıyla bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, “Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur. Birlikte kurtardığımızda. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz..." ifadelerini kullanırken yayınlanan video büyük beğeni topladı.

    Doğrusu AK Parti

    2023 seçimlerine az bir süre kalırken partilerin reklam filmleri de yavaş yavaş televizyonlarda yayınlamaya başladı.

    AK PARTİ'DEN SEÇİMLER İÇİN YENİ REKLAM FİLMİ I VİDEO İZLE



    AK Parti de sosyal medya hesabından 'Doğrusu AK Parti' başlığıyla yayınladığı videoda seçmenlerinin karşısına çıktı.

    1 dakika 48 saniyelik videoda,"Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur. Birlikte kurtardığımızda. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız. Ama iş bağımsızlığımıza gelince, dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz. Ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz. Bazen bir adımla geriliriz, iş yardımlaşmaya gelince ayak bastığımız yeri titretiriz burası Türkiye biz kimselere benzemeyiz. Burada bakarsan bağ olur, ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyaz kadar keskinizdir. Biz kimselere benzemeyiz. Sarının lacivert mi gelecek, kırmızı mı gelecek diye didişiriz ama kırmızının beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz
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