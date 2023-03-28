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    • 28.03.2023 22:45
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    • 28.03.2023 23:00
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    TELE 1'de Merdan Yanardağ'dan yıkama yağlama şov: HDP'lilerin PKK ile bağı yok, Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelme!

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin ardından HDP’yle yaptığı kirli pazarlık, başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere birçok ismi rahatsız etmişti. Hatta Yavuz Ağıralioğlu söz konusu pazarlığı gerekçe göstererek istifasını duyurmuştu. Söz konusu kirli pazarlık sonrası fondaş medya HDP’yi aklama seanslarına geçti. TELE 1’de Merdan Yanadağ, “HDP ile PKK arasında organik hiçbir ilişki saptanmamasına karşın. Hiçbir somut bağ saptayamamışsınız. Peki bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı? Yok” dedi. Yanardağ’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada HDP’li isimlerin PKK savunuculuğu yaptığı anlar paylaşılmaya başlandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Konya ziyareti hakkında da konuşan Yanardağ, “Kılıçdaroğlu’nun peygamber soyundan geldiği İstanbul Müftülüğü’nde kayıtlı” dedi.

    takvim.com.tr
    TELE 1’de Merdan Yanardağ’dan yıkama yağlama şov

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığa oturmasının ardından fondaş medyada HDP güzellemelerine hız verildi. Buna son örnek TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan geldi.

    Yanardağ, "HDP ile PKK arasında organik hiçbir ilişki saptanmamasına karşın. Hiçbir somut bağ saptayamamışsınız. Peki bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı? Yok" ifadelerini kullandı.

    Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Yanardağ'ın bu sözlerinin hemen yanına HDP'li Pervin Buldan'ın, Abdullah Zeydan'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Ebru Günay'ın ve Ahmet Türk'ün PKK savunuculuğu yaptığı anlar eklenerek paylaşıldı.

    KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELDİ
    Merdan Yanardağ'ın açıklamaları sadece bu kadar değildi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da övmesi gerekiyordu. Yanardağ, "Konyalılara hemşehrilerim diye seslendi. Biliyorsunuz Osmanlı'dan kalan secerelere göre Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldikleri İstanbul Müftülüğü'nde kayıtlı" dedi.

    CHP - HDP - İYİ PARTİ ORTAKLIĞINA KANDİL DESTEĞİ: ÖNLERİ AÇIK
    Bu ortaklığa Kandil'deki elebaşı Duran Kalkan da söylemleri ile dahil oldu.

    6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini ancak yollarının açık olduğunu iddia eden Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz somut adım atın" dedi.

    Kalkan, CHP - İYİ Parti - HDP denklemindeki ortaklığın önünün açık olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı;

    "Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor ama önleri açıktır ben her zaman söyledim.

    İYİ PARTİ'NİN FONDAŞLARI HAREKETE GEÇTİ
    Terörle masaya oturulmayacağını belirten Yavuz Ağıralioğlu'nun aksine İyi Parti'nin fondaş medyası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak için harekete geçti.



    ELİ KANLI ÖRGÜTÜN SİYASİ UZANTISI HDP'NİN VATANSEVER
    Yavuzağıralioğlu'na skandal ifadelerle saldıran İyi Parti'nin fondaşı Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, katıldığı yayında PKK'nın siyasi uzantısı HDP güzellemesi yaptı. Eli kanlı örgütün siyasi uzantısını aklamaya çalışan Demirağ, "HDP'nin ne kadar vatansever olduğunu, en az bizim kadar bu ülkeyi sevdiklerini bugün aldıkları aday çıkarmıyoruz kararıyla kanıtlamışlardır, al sana manşet" dedi.

        İP'İN FONDAŞI: HDP, PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEZSİN
        HDP için bir başka aklama operasyonu ve söylemi ise bir televizyon kanalında yaşandı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, "HDP güzellemesi yapılmaz çünkü HDP bir terör örgütü uzantısıdır. Terörde bir insanlık suçudur." dedi. İyi Parti yayın organı Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'lilere olmasına rağmen, "HDP, PKK terör örgütüdür diyemezsin." ifadelerini kullandı.

        CANAN KAFTANCIOĞLU DA SAVUNDU
        Yaşananların ışığında CHP'li isimler de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi temize çekmeye çalışıyor.

        CANAN KAFTANCIOĞLU HDP'Yİ TEMİZE ÇEKMEYE ÇALIŞTI
        Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'nin hukuken yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalktı.

        CHP'li Kaftancıoğlu katıldığı bir canlı yayında "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum." dedi.

        KAFTANCIOĞLU'NA HATIRLATALIM
        HDP'li isimlerin terör örgütü PKK ile olan bağı aslında aşikar...

        SIRTINI YPG/PKK'YA DAYAYAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKEN TERÖRİSTLER SARMAŞ DOLAŞ POZ VEREN
        HDP'nin eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözleri Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" demesi ve hatta HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortalığa saçıldı.

        PERVİN BULDAN: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİ
        Kaftancıoğlu'nu bunlar kesmiyorsa dün Kılıçdaroğlu'nun görüşme yaptığı HDP'li Pervin Buldan'ın o sözlerini hatırlatalım...

        Katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

        HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla olan bağlantıları!

        İşte HDP'li isimlerin benzer söylemlerinden bazıları;


        Selahattin Demirtaş: Bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı.


        Aysel Tuğluk: PKK'ya artık kimse terörist diyemez


        Ertuğrul Kürkçü: Ben terörist demiyorum demek zorunda da değilim

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        Haberler Güncel TELE 1'de Merdan Yanardağ'dan yıkama yağlama şov: HDP'lilerin PKK ile bağı yok, Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelme!
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