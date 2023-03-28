TELE 1'de Merdan Yanardağ'dan yıkama yağlama şov: HDP'lilerin PKK ile bağı yok, Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelme!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığa oturmasının ardından fondaş medyada HDP güzellemelerine hız verildi. Buna son örnek TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan geldi.
Yanardağ, "HDP ile PKK arasında organik hiçbir ilişki saptanmamasına karşın. Hiçbir somut bağ saptayamamışsınız. Peki bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı? Yok" ifadelerini kullandı.
Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Yanardağ'ın bu sözlerinin hemen yanına HDP'li Pervin Buldan'ın, Abdullah Zeydan'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Ebru Günay'ın ve Ahmet Türk'ün PKK savunuculuğu yaptığı anlar eklenerek paylaşıldı.
KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELDİ
Merdan Yanardağ'ın açıklamaları sadece bu kadar değildi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da övmesi gerekiyordu. Yanardağ, "Konyalılara hemşehrilerim diye seslendi. Biliyorsunuz Osmanlı'dan kalan secerelere göre Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldikleri İstanbul Müftülüğü'nde kayıtlı" dedi.
CHP - HDP - İYİ PARTİ ORTAKLIĞINA KANDİL DESTEĞİ: ÖNLERİ AÇIK
Bu ortaklığa Kandil'deki elebaşı Duran Kalkan da söylemleri ile dahil oldu.
6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini ancak yollarının açık olduğunu iddia eden Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz somut adım atın" dedi.
Kalkan, CHP - İYİ Parti - HDP denklemindeki ortaklığın önünün açık olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı;
"Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor ama önleri açıktır ben her zaman söyledim.
İYİ PARTİ'NİN FONDAŞLARI HAREKETE GEÇTİ
Terörle masaya oturulmayacağını belirten Yavuz Ağıralioğlu'nun aksine İyi Parti'nin fondaş medyası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak için harekete geçti.
ELİ KANLI ÖRGÜTÜN SİYASİ UZANTISI HDP'NİN VATANSEVER
Yavuzağıralioğlu'na skandal ifadelerle saldıran İyi Parti'nin fondaşı Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, katıldığı yayında PKK'nın siyasi uzantısı HDP güzellemesi yaptı. Eli kanlı örgütün siyasi uzantısını aklamaya çalışan Demirağ, "HDP'nin ne kadar vatansever olduğunu, en az bizim kadar bu ülkeyi sevdiklerini bugün aldıkları aday çıkarmıyoruz kararıyla kanıtlamışlardır, al sana manşet" dedi.