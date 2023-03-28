TELE 1'de Merdan Yanardağ'dan yıkama yağlama şov: HDP'lilerin PKK ile bağı yok, Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelme!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığa oturmasının ardından fondaş medyada HDP güzellemelerine hız verildi. Buna son örnek TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan geldi.

Yanardağ, "HDP ile PKK arasında organik hiçbir ilişki saptanmamasına karşın. Hiçbir somut bağ saptayamamışsınız. Peki bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı? Yok" ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Yanardağ'ın bu sözlerinin hemen yanına HDP'li Pervin Buldan'ın, Abdullah Zeydan'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Ebru Günay'ın ve Ahmet Türk'ün PKK savunuculuğu yaptığı anlar eklenerek paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELDİ

Merdan Yanardağ'ın açıklamaları sadece bu kadar değildi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da övmesi gerekiyordu. Yanardağ, "Konyalılara hemşehrilerim diye seslendi. Biliyorsunuz Osmanlı'dan kalan secerelere göre Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldikleri İstanbul Müftülüğü'nde kayıtlı" dedi.