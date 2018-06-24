Seçim gününün başlamasıyla CHP'de yalanlarına hız verdi. Seçimi sabote etmek isteyen CHP'liler söyledikleri yalanlarla bu kadarına da pes dedirttiler.





MÜHÜRLERDE UÇUCU MÜREKKEP KULLANILIYORMUŞ

FETÖ ayarlı Cumhuriyet gazetesi yazarı sosyal medya hesabından "CHP'nin güçlü olduğu sandıklarda uçucu mürekkepli mühür gönderildiği iddiaları hakkında bir açıklamanız var mı?" sorusunu sordu. Gürsel'in bu trajikomik sorusuna yanıt yine CHP'lilerden geldi. CHP'nin seçim müşahidi Kadri Gürsel'i yalanladı.







RUHAT MENGİ DE YALANA ORTAK OLDU

İyi Parti'nin eski kurucu üyesi Ruhat Mengi de yalana ortak oldu. Mengi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar sabah bir arkadaşın kayınpederi oy kullandıktan sonra 1 -2 dk toparlanmak için kabinde oyalanmış sonra bakmış ki bastığı mühür uçup gitmiş uçucu mühür göndermişler chp nin kesin kazanacağı yerlere kıyamet kopmuş tutanaklar falan tutulmuş. Lütfen herkese duyurun" ifadelerine yer verdi.







SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDULAR

Sosyal medyada hızla yayılan yalanlar kullanıcılar tarafından tiye alındı. Kullanıcılardan biri "Az önce haber geldi dayım oy kullanırken kabinden uçmuş" dedi.



İşte o paylaşımlardan bazıları;

















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