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Yol Durumu
  1. Sahte oy iddiasına yalanlama
  2. Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

'nin 'mühür' yalanı alay konusu oldu!

'nin manipülasyonları erken başladı. Seçimi kaybedeceğini anlayan malum kesimin kalemşorları yalanlarına başladı. Son olarak sözde gazeteci Kadri Gürsel ile 'nin eski kurucu üyesi 'nin söylediği "Uçuk mühür" yalanı bu kadarına da pes dedirtti.

CHPde kafalar uçtu!

gününün başlamasıyla 'de yalanlarına hız verdi. Seçimi sabote etmek isteyen CHP'liler söyledikleri yalanlarla bu kadarına da pes dedirttiler.



MÜHÜRLERDE UÇUCU MÜREKKEP KULLANILIYORMUŞ
ayarlı Cumhuriyet gazetesi yazarı sosyal medya hesabından "CHP'nin güçlü olduğu sandıklarda uçucu mürekkepli mühür gönderildiği iddiaları hakkında bir açıklamanız var mı?" sorusunu sordu. Gürsel'in bu trajikomik sorusuna yanıt yine CHP'lilerden geldi. CHP'nin seçim müşahidi Kadri Gürsel'i yalanladı.



RUHAT MENGİ DE YALANA ORTAK OLDU
'nin eski kurucu üyesi de yalana ortak oldu. Mengi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar sabah bir arkadaşın kayınpederi oy kullandıktan sonra 1 -2 dk toparlanmak için kabinde oyalanmış sonra bakmış ki bastığı mühür uçup gitmiş uçucu mühür göndermişler chp nin kesin kazanacağı yerlere kıyamet kopmuş tutanaklar falan tutulmuş. Lütfen herkese duyurun" ifadelerine yer verdi.



SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDULAR
Sosyal medyada hızla yayılan yalanlar kullanıcılar tarafından tiye alındı. Kullanıcılardan biri "Az önce haber geldi dayım oy kullanırken kabinden uçmuş" dedi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;








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  • 24 Haziran 2018, Pazar 13:13
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