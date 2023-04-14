Kemal Kılıçdaroğlu'nu terörsevicileri topladığı 'Kabine'si! Plana Muharrem Erkek'ten sonra YPG'ye terörist diyemeyen Selin Sayek Böke de eklendi

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kabine planı yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği ismi sandıktan çıkaracak olan seçmen, kaderini belirleyecek.
20 yıldır hiçbir seçimi muhalefete karşı kaybetmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 3 aday bulunuyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN SELİN SAYEK BÖKE PLANI
Bunlardan öne çıkan ise 7 partinin ittifakıyla aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…
Şu sıralar nabız yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması durumunda kabinede kimlere görev vereceğini belirlemeye başladı.
Buna göre; Dışişleri Bakanlığı görevinde Selin Sayek Böke ismi üzerinde duruldu.
YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYEN CHP'Lİ
Genel Sekreter Selin Sayek Böke, PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li kimliği ile tanınıyor.
2018 yılında katıldığı bir programda konuşan Böke, "Ne ben, ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" diyerek, tepkileri üzerine çekmişti.