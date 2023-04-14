Kemal Kılıçdaroğlu'nu terörsevicileri topladığı 'Kabine'si! Plana Muharrem Erkek'ten sonra YPG'ye terörist diyemeyen Selin Sayek Böke de eklendi

KİM BU HENDEKÇİ AKADEMİSYENLER?

Devleti katliam yapmakla suçlayan, kendilerine 'Barış İçin Akademisyenler' adını veren 128 kişilik grup, içerisinde PKK adı dahi geçmeyen ve "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor" gibi skandal ifadelerin yer aldığı bildiriye imza attı.

Başkan Erdoğan, bu akademisyenlerin teröre destek veren bildiriye imza atmasına çok sert tepki göstermişti. YÖK, "Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır" demişti.