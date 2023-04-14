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    • 14.04.2023 13:46
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nu terörsevicileri topladığı 'Kabine'si! Plana Muharrem Erkek'ten sonra YPG'ye terörist diyemeyen Selin Sayek Böke de eklendi

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kazanacağını düşünerek Kabine planları yapmaya başladı. Ancak Kabine'ye diye düşündüğü isimlerin terör sevici olması dikkat çekiyor. "Sınırlarımızda başkaları olacağına PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'in ardından şimdi de YPG'ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke'nin Kabine'de yer alacağı söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Böke için Dışişleri Bakanlığı görevini düşündüğü belirtiliyor.

    takvim.com.tr
    YPG’ye terörist diyemeyen Böke’ye Dışişleri planı

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kabine planı yapmaya başladı.

    Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği ismi sandıktan çıkaracak olan seçmen, kaderini belirleyecek.

    20 yıldır hiçbir seçimi muhalefete karşı kaybetmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 3 aday bulunuyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN SELİN SAYEK BÖKE PLANI
    Bunlardan öne çıkan ise 7 partinin ittifakıyla aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Şu sıralar nabız yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması durumunda kabinede kimlere görev vereceğini belirlemeye başladı.

    Buna göre; Dışişleri Bakanlığı görevinde Selin Sayek Böke ismi üzerinde duruldu.

    YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYEN CHP'Lİ
    Genel Sekreter Selin Sayek Böke, PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li kimliği ile tanınıyor.

    2018 yılında katıldığı bir programda konuşan Böke, "Ne ben, ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" diyerek, tepkileri üzerine çekmişti.

        HENDEKÇİ AKADEMİSYENLER GERİ GELECEK
        Vizyon Belgesi adı altında Türkiye'yi manda himayesine teslim etmek için çırpınan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Selin Sayek Böke skandal bir açıklamaya imza attı.

        Danışmanların ardından sözü alan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Çukur Eylemleri sırasında terör örgütü PKK'yı destekleyen akademisyenlerin üniversiteye geri döneceğini açıkladı. Böke, "Barış imzacısı akademisyenleri yeni öğrencileriyle, yeniden üniversitelerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

        KİM BU HENDEKÇİ AKADEMİSYENLER?
        Devleti katliam yapmakla suçlayan, kendilerine 'Barış İçin Akademisyenler' adını veren 128 kişilik grup, içerisinde PKK adı dahi geçmeyen ve "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor" gibi skandal ifadelerin yer aldığı bildiriye imza attı.

        Başkan Erdoğan, bu akademisyenlerin teröre destek veren bildiriye imza atmasına çok sert tepki göstermişti. YÖK, "Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır" demişti.

        DARBE ÇAĞRISINDA DA BULUNMUŞTU
        Böke, 2017'de darbe çağrısında da bulunmuştu. Gezi olaylarında şu an İngiltere'de olan Mehmet Ali Alabora 'mesele Gezi parkı değil sen hala anlamadın mı?" diyerek gerçek niyetlerini açık açık ifade etmişti. Şimdi ise CHP'li Seyik Sayek Böke sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı itiraf gibi paylaşımında adeta darbe çağrısında bulundu. Gerçek hedeflerini açık eden Böke, "Gezi ve 16 Nisan sonrası yapamadığımızı bu kez başarmalı, toplumsal muhalefetin enerjisini siyasete taşıyacak kararlılığı göstermeliyiz" diye yazdı.

            HDP SAFLARI MUTLU
            Böke ismi, özellikle Millet İttifakı'nın gizli olmaktan çıkan partisi HDP'yi heyecanlandırmış durumda.

            Terör örgütünün arka limanı olarak görülen partinin önünü açan Kılıçdaroğlu, Böke hamlesiyle daha da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nu terörsevicileri topladığı 'Kabine'si! Plana Muharrem Erkek'ten sonra YPG'ye terörist diyemeyen Selin Sayek Böke de eklendi
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