Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahaya iniyor! Miting maratonu başlıyor: Bir günde 2 il

Zafer Meydanı'nda yapılacak ilk mitingin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'e geçerek "nadir toprak elementi" rezervinin keşfedildiği Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesisin de aralarında olduğu bazı tesislerin toplu açılış törenine katılacak.
40 İLDE MİTİNG YAPACAK
14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting planlanırken, bazı günler 2 ayrı şehirde miting yapılması öngörülüyor. Erdoğan yarınki Denizli mitinginin ardından 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos Limanı'nda Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılacak.
TEMPO BAYRAMDA YÜKSELİYOR
Depremzedelere bir yılda 319 bin kalıcı konut sözü veren Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen ilk köy evlerinin depremzedelere teslimini gerçekleştirecek. 23 Nisan'da, Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. Erdoğan, Sakarya'daki teslim törenine katılacak.
TEŞKİLATLAR SAHADA
"Doğru adımlarla yola devam", "Hemen şimdi" sloganları ile Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim kampanyası yürüten AK Parti, "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusunu işleyecek. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan teşkilat mensupları tam kadro sahada sahura kadar yoğun bir mesai harcıyor.