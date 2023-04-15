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    • 16.04.2023 00:15
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    Almanya'da PKK sempatizanları sokaklara döküldü! Bebek katili Öcalan'a özgürlük sloganları atıp, 7'li koalisyonu sahiplendiler

    Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde mide bulandıran bir eyleme imza attı. Başkan Erdoğan'ı ksütah sözlerle ele alan PKK sempatizanları eylemde bebek katili Öcalan'a özgürlük diye böğürdüler. Öte yandan gösteriye video mesajla bağlanan teröristbaşı Cemil Bayık skandal ifadelere imza attı. Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir" dedi. Öte yandan 7'li koalisyonu sahiplenen Cemil Bayık, "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir" ifadelerini kullandı.

    Terörist başı 7’li koalisyona sahip çıktı

    Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsve, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları iğrenç bir eylem düzenledi.



    Muhalefetin terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi tepki çekerken Almanya'dan da skandal görüntüler geldi.

    Günler öncesinde Avrupa genelinde tüm PKK'lıların Almanya'nın Düsseldorf şehrinde eylem gerçekleştirmesi için yapılan çağrıların ardından PKK sempatizanları sokaklara döküldü.



    BEBEK KATİLİ ÖCALANA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI
    Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin seçim çalışmaları için engeller çıkaran Almanya, HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi.
    Millet İttifakının HDP'ye masada yer açmasının ardından tutuklu bulunan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan gibi isimlere özgürlük verileceği vaadi verdiği bilinirken Almanya'daki gösterilerde Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. Terör elebaşı Öcalan'ın posterlerini açan grup Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar attı.



        ALMAN POLİSİ İZLEMEKLE YETİNDİ
        Cumhur İttifakı partilerine seçim çalışmalarında köstek olan Almanya HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi. PKK sempatizanları sokaklara dökülerek Abdullah Öcalan'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti. Alman polisi ise, bu skandal eylemi sadece izlemekle yetindi.
        Skandal gösteriye video mesajla bağlanan teröristbaşı Cemil Bayık skandal ifadelere imza attı.



        "APO'NUN DOSTLARI ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE EDİYOR"
        Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir.



        TERÖRİSTBAŞI AVRUPA'YA YALVARDI
        Elabaşı Öcalan'nın özgürlüğü için rezalet bir çağrıda bulunan Bayık, "Buradan aydınlara yazarlara çağrımdır önder Apo'nun özgürlüğü için bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu süreçte mücadeleyi yükseltme zamanıdır. Uluslararası kurumlar, Avrupa Adalet Konseyi, uluslararası hukukçular sorumluluklarını yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.



            BİZİM İTTİFAKIMIZ DİYEREK DESTEK VERDİ
            Bu skandal esnasında konuşma yapan yedili koalisyona destek veren PKK elebaşlarından Cemil Bayık: "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir." ifadelerini kullandı.



            HER SEÇİM DÖNEMİ AVRUPA'DAN AYNI GÖRÜNTÜLER!
            Diğer yandan Avrupa her seçim döneminde olduğu gibi yine çifte standardı ortaya koyuyor. Almanya'da seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın her organizasyonuna kapılar kapatılırken Millet İttifakı'na olağanüstü bir destek sağlanıyor.

            AK PARTİ'YE KÖSTEK CHP'YE DESTEK
            Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi şu ifadeleri kullanmıştı:
            Seçim yasağı sadece Cumhur İttifakı partilerine uygulanıyor. Millet İttifakı partilerine destek veriyorlar. Mesela okulların salonlarını kendilerine tahsis ediyorlar. Cumhur İttifakı'nın partilerine özellikle köstek oluyorlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasiden bahseden Almanya ve Hollanda'da çifte standart uygulanıyor. Bu aslında direkt olmasa bile dolaylı da olsa seçimlere müdahaledir. Eğer bir yasa varsa bu herkese aynı şekilde uygulansın. Maalesef çifte standardı her zaman olduğu gibi bu sefer de görüyoruz.

            CHP-HDP-KANDİL AYNI NOKTADA BULUŞTU
            7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

            HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.


            KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
            Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

            Bir yandan da CHP'nin HDPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu'nun bölücülerle olan flörtü hız kazandı.

            Geride bıraktığımız günlerde kıyılan resmi ittifak nikahı sonrası HDP'liler Öcalan'a özgürlük ve özerlik taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başlamış, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile yan yana saf tutmuştu.



                "PKK'YA SİLAH BIRAKTIRACAĞIZ"
                HDP ve PKK'ya yönelik sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü.

                Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz" dedi.

                Tanrıkulu sözlerinin devamında şunları söyledi:

                "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Meclis'te olacak, adım adım atacağız, bu parlamentonun çözüm odağı olacağını herkes görecek ve örgüt olmayacak. Türkiye'nin Kürtlerin hayatında silah olmayacak."

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                İYİ Parti’de şok istifa
                Haberler Güncel Almanya'da PKK sempatizanları sokaklara döküldü! Bebek katili Öcalan'a özgürlük sloganları atıp, 7'li koalisyonu sahiplendiler
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