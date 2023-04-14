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    • 14.04.2023 19:09
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    DEŞİFRE: Tescilli riyakar! 7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'den hükümete 'Cumhuriyet ve bayrak düşmanları' iftirası

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in riyakar siyaseti hız kesmeden sürüyor. Akşener, üyesi olduğu koalisyonun HDPKK ve bölücü türevleri ile yürüttüğü kirli ittifakı görmezden gelerek hükümete ve Cumhur İttifakı'na 'Cumhuriyet ve bayrak düşmanları' diye iftira attı. Ancak Cumhuriyet'in kurucularıyla kavgalı olan, bayrağın renginden rahatsız olup bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan 7'li koalisyon ta kendisi idi. Üstelik İYİ Parti oy uğruna "Öcalan'a özgürlük" diye böğüren HDPKK'yı aklamış, HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Akşener'in içerisinde bulunduğu koalisyonda FETÖ, PKK iltisaklılar ve "Kemalizm ırkçılıktır" diyenler de mevcut. Bu bağlamda Takvim.com.tr Akşener'in ipliğini pazara çıkaracak somut gerçekleri sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den ’İYİ’ riyakarlık! HDPKK...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine şahitlik ediyor.

    İYİ PARTİ VE HDPKK AYNI NOKTADA BULUŞTU
    Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir birlikteliğe dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.


    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi.

    PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

    CHP "KANDİL'LE MÜZAKERE" DEDİ, SELO "PKK İLE MECLİS'TE PAZARLIK YAPIN" DEDİ
    Bir yandan da Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü ittifakının diyetini bölücükle ödeyecek. Bu kapsamda 7'li koalisyon - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi.

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Kandil'le müzakere edeceğiz, PKK'ya silah bıraktıracağız" çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, 'TBMM'de teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı' mesajı verdi.



        AKŞENER'DEN BÜYÜK RİYAKARLIK
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da ikiyüzlü bir siyaset örneği sergiledi. Akşener, üyesi olduğu koalisyonun HDPKK ve bölücü türevleri ile yürüttüğü kirli ittifakı görmezden gelip büyük laflar sarf ederek hükümeti hedef aldı.

        İşte Akşener'in o sözler;

        Cumhuriyet ile Cumhuriyet'in kurucularıyla yaptıkları kavganın Türkiye'yi getirdiği yer nedir? Bayrağın renginden rahatsız olanlar, federasyon isteyenler, kadın haklarını kabul etmedikleri bırakın İstanbul Sözleşmesini 6244 sayılı yasanın dahi ortadan kalkmasını isteyen bir zihniyetle yol yürüyenler bize akıl öğretiyor.



        Meral Akşener'in Bolu'da yaptığı riyakarlıklarla dolu bu çıkış büyük tepki çekti.

        CUMHURİYET VE BAYRAKLA KAVGALI OLAN 7'Lİ KOALİSYONUN TA KENDİSİ!
        Çünkü Cumhuriyet ile Cumhuriyet'in kurucularıyla kavgalı olan, bayrağın renginden rahatsız olan yapı 7'li koalisyonun ta kendisi.

        Bu durumu somut örneklerle ele alalım;


        Akşener'in üyesi olduğu ittifak, terör örgütünün siyasi ayağı HDPKK - Yeşil Sol ikilisiyle birlikte yol yürüyor.

        BÖLÜCÜ TALEPLER AÇIĞA ÇIKTI
        Bu ittifakın sonucu olarak 'Yerel özerklik', 'Kandil'le müzakere', 'Öcalan'a özgürlük', 'Selahattin Demirtaş salınacak', 'kayyumları kaldıracak' şeklinde vaatler de açığa çıktı.



        İYİ PARTİ'DE HDPKK KOPUŞLARI...
        Bu durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye zehir zemberek sözlerle istifasını sunanlar bile oldu. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "50'yi 1 geçmek için her yol mübah değil, Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz" ifadelerini kullanmıştı.



            Akşener'in partisi oy uğruna HDPKK'yı aklama girişiminde de bulundu...

            HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
            İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

            Akşener'in içerisinde bulunduğu 7'li koalisyon üyelerinin vekil listelerinde yer alan isimler de oldukça tepki çekti.

            FETÖ savunucusu olan ve CHP listelerinden aday gösterilen Yüksel Taşkın, "Kemalizm ırkçılıktır" ifadelerini kullanmıştı.

            CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin de CHP Ankara 1. bölgeden aday yapıldı.



            AKŞENER'İN İFTİRASI BOŞA DÜŞTÜ: CUMHURİYET DÜŞMANLARIYLA İŞ TUTAN 7'Lİ KOALİSYON
            Tam da bu noktada 7'li koalisyonun Cumnhuriyet değerleri ve bayrak düşmanları ile iş tuttuğu somut gerçeklerle gözler önüne serildi. Akşener'in hükümeti ve Cumhur İttifakı'na yönelttiği iftira ise boşa düştü.
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel DEŞİFRE: Tescilli riyakar! 7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'den hükümete 'Cumhuriyet ve bayrak düşmanları' iftirası
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