DEŞİFRE: Tescilli riyakar! 7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'den hükümete 'Cumhuriyet ve bayrak düşmanları' iftirası

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine şahitlik ediyor.

İYİ PARTİ VE HDPKK AYNI NOKTADA BULUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir birlikteliğe dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.