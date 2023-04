Cerrahpaşa Tıp'ın kapatılan bölümleri 25 Nisan'da yeni yerinde faaliyete başlıyor!

"220 BİN METREKARELİK YENİ CERRAHPAŞA'NIN İNŞAATINA BAŞLANDI"

Dekan Prof. Dr. Gönen açıklmasının devamında, "Yukarı bölümün ise ihalesi yapılmıştı. 220 bin metrekarelik yeni Cerrahpaşa'nın inşaatı başladı. Şartnameye göre 600 gün içerisinde teslim edilecek. Kaba inşaatı teslim edilecek. Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde de 25 Nisan Salı günü itibariyle faaliyetimize başlayacağız. Nasıl başlayacağız ? Acil servisini teslim alacağız. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarla birlikte, teslim alacağız. Servislerimiz de peyder pey; o belki bir ay sürecek ama servislerimizi ve yaptığımız nitelikli faaliyet, tıbbi faaliyetlerimize bu süreçte artık hızla orada da devam edilecek. Yine her bölüm orada da en az bir tane poliklinik açacak. Poliklinik ağırlığımız ağırlıklı olarak Cerrahpaşa Yerleşkemizde ama her birimin de Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde bir polikliniği olacak. Yatan hastalarımız büyük oranda Murat Dilmener Yerleşkesi'nde olacak. Bu şu demek: Yatan hastalarımızın yüzde 80'i Murat Dilmener yerleşkesinde yüzde 20'si Cerrahpaşa yerleşkesinde olacak. Polikliniklerimizin ise tersi yüzde 80'i Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde yüzde 20'si Dilmener yerleşkesinde olacak şekilde her iki yerde de hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz daha önce bu monobloku boşaltmadan önce günde 6 binin üzerinde hastaya poliklinik hizmeti vermekteydik. Önümüzdeki dönemde o sayıyı da çok aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Murat Dilmener'in çevresinde de ciddi bir bizim hitap edebileceğimiz bir nüfus popülasyon var. Onlara da hitap ettiğimizde bu sayıyı çok daha aşacağımızı düşünüyoruz. Cerrahpaşa bütün birimleriyle kaldığı yerden hizmetine 25 Nisan itibariyle devam ediyor. " şeklinde konuştu.