Terör sevici İBB çalışanı Ezgi Yıldız hakkında 7 buçuk yıl hapis talebi!

KENDİ PAYLAŞIMI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Sabah'ın haberine göre, savcılık, şüpheli İBB çalışanı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ezgi Yıldız'ın ifadesine yer verildi. Şüpheli kadının savunmasında soruşturmaya konu paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiği aktarıldı. İddianamede şüphelinin yaptığı paylaşımların terör örgütüyle ilgili öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma ve benimsetme amacıyla yapıldığı vurgulandı.