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    • 13.04.2023 10:41
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    Mehmetçik sınır hattında enseledi: 2'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı terörist!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı sınır hattında görev yapan mehmetçiklerimizin 2 FETÖ'cü ve 1 PKK'lı teröristi yakaladığını duyurdu. İşte detaylar...

    Mehmetçik teröristleri enseledi

    2 FETÖ'cü ve 1 PKK'lı terörist sınır hattında yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    ÜLKEMİZE ZORLA GÖNDERİLMEYE ÇALIŞILDI
    "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

    2'Sİ FETÖ'CÜ 1'İ PKK'LI
    Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Mehmetçik sınır hattında enseledi: 2'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı terörist!
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