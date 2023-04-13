Mehmetçik sınır hattında enseledi: 2'si FETÖ'cü 1'i PKK'lı terörist!

2 FETÖ'cü ve 1 PKK'lı terörist sınır hattında yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

ÜLKEMİZE ZORLA GÖNDERİLMEYE ÇALIŞILDI

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

2'Sİ FETÖ'CÜ 1'İ PKK'LI

Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."