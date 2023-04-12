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    • 12.04.2023 09:36
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    Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlığında ne var? Yeşil Sol adayı Çiftyürek: "Meclis'te Kürdistan'a özerkliği konuşacağız"

    Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlığa oturduğu HDP’nin yedek lastiği Yeşil Sol’dan yeni bir skandal açıklama daha geldi. Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar’ın, Kılıçdaroğlu'nun Kandil ile müzakere etmeye mahkum ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kez Van milletvekili adayı Sinan Çiftyürek, haddini aşan ifadeler kullandı. Çiftyürek, Gazi Meclis'te Kürdistan'a özerliği konuşacaklarını söyledi.

    takvim.com.tr
    Meclis’te Kürdistan’a özerkliği konuşacağız

    14 Mayıs 2023 seçimleri için 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi HDP ile kirli pazarlığa oturmak olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ne vaat ettiği yedek lastik Yeşil Sol'dan gelen açıklamalarla gün yüzüne çıkmaya başladı.

    Yeşil Sol Parti'nin Van milletvekili adayı, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Meclis'te "Kürdistan'a özerklik" için çalışacaklarını ilan etti.

    PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam'a konuşan Çiftyürek, "Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'te tüm boyutları ile konuşulsun. Geldikleri nokta 'Kürt vardır Kürdistan yoktur.' İyi de Kürtler uzaydan mı geldi? Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?" dedi.

        Yeşil Sol Parti'nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri doğu illerinde Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı ile seçimlere giriyor. Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van Adayı Sinan Çiftyürek, Yeni Yaşam'da yayımlanan röportajında ittifakın amacını ve hedeflerini anlattı.

        'FEDERASYONDA SADECE KÜLTÜREL HAKLAR OLMAZ'

        Çiftyürek, ittifakın seçim tutum deklarasyonu ile ilgili, "Öne çıkan taleplerden biri Kürtlere statü verilmesiydi. İttifak nasıl bir statü talep ediyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

        "Deklarasyon öz itibari ile 'Kürdistan'a özerklik Türkiye'ye demokrasi' diyor. Kürdistan'a özerklik deyince içini dolduruyor. Sadece kültürel haklarla olmaz. Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Dolayısıyla deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'e gelecekse, biz Meclis'ten gelmesinden yanayız. Kürt meselesi tüm boyutları ile konuşulsun. Kürt yoktur diyorlardı. Şimdi geldikleri nokta "Kürt vardır Kürdistan yoktur." İyi de Kürtler uzaydan mı geldi! Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?"

        KANDİL'LE MÜZAKEREYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR
        Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi.

        Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinde Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın rol sahibi olacağını dile getiren Çandar, "Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir muhalefete de ihtiyacı olacak o muhalefet de burası. O bakımdan tekrar dönersek mecbur öyle olacak" diye konuştu.

            HASAN CEMAL: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELİYORUZ
            Cengiz Çandar'ın "Kılıçdaroğlu ittifakın diyetini ödemeli" algısıyla yaptığı açıklamaların etkileri sürerken topa bölücü Yeşil Sol'un bir başka adayı Hasan Cemal girdi.

            PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren Cemal, "Elbette barış ve demokrasi, elbette adalet ve özgürlük var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Elbette insanları yeniden ekmeğe kavuşturmak var. Türkiye bir krizler ülkesi haline gelmiş durumda. Bu krizler ülkesinde her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" dedi.
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