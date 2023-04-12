Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlığında ne var? Yeşil Sol adayı Çiftyürek: "Meclis'te Kürdistan'a özerkliği konuşacağız"

14 Mayıs 2023 seçimleri için 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi HDP ile kirli pazarlığa oturmak olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ne vaat ettiği yedek lastik Yeşil Sol'dan gelen açıklamalarla gün yüzüne çıkmaya başladı.
Yeşil Sol Parti'nin Van milletvekili adayı, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Meclis'te "Kürdistan'a özerklik" için çalışacaklarını ilan etti.
PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam'a konuşan Çiftyürek, "Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'te tüm boyutları ile konuşulsun. Geldikleri nokta 'Kürt vardır Kürdistan yoktur.' İyi de Kürtler uzaydan mı geldi? Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?" dedi.