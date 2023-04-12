Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren'den İyi Parti'ye ve Akşener'e tepki: Şehitlere hiç mi saygısı yok

İyi Partili Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın Meral Akşener tarafından yeniden aday yapılmasına tepkiler dinmiyor!
2021 yılında İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit kardeşini kolunun altına alarak ettiği "Senin bacını s...." küfrüyle vicdanları sızlatan alçaklığa imza attı.
ŞEHİT BACISINA KÜFRETTİ AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLEDİ
Küfrün büyük tepki çekmesinin ardından önce küfretmediğini montaj yapıldığını iddia eden Türkkan daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür diledi.
GÖSTERMELİK İSTİFA
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan göstermelil bir istifa ile Grup Başkanvekilliği görevini bıraktı.
Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
MAAŞ ALMAYA DEVAM ETTİ
Şehit kardeşine ahlaksızca küfürler savuran Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmedi vekilliten istifa etmedi ve maaş almaya devam etti!
YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ!
Ancak skandalı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürdürdü.
Bingöl merkeze bağlı Gözer Köyü yaylasında 1997 yılında hayvan otlatırken terör örgütü PKK tarafından atılan havan topu sonucu 16 yaşında şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e ağır küfürler eden İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterildi.
Türkkan'ın yeniden aday gösterilmesine şehit ağabeyi Tahir Gümren sert tepki gösterdi.
Gümren, "Bizim canımız yandı. Günler sonra kardeşimin parçaları bulundu. Hala acımız ilk günkü gibi taze. İyi Parti Lütfü Türkkan'ı yeniden aday göstererek şehit kardeşimin kemiklerini sızlattı. Milliyetçi bir parti olarak görünen İyi Parti'nin şehit ailelerine ve şehitlere hiç mi saygısı yok" dedi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KOL KOLASINIZ"
5 Kasım 2021'de Lütfü Türkkan ile yaşadığı olayı Sabah'a anlatan Gümren, "Facebook üzerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'terör örgütleri ile kol kolasınız' diye bir paylaşımda bulundum. O günden sonra başıma gelmeyen kalmadı. Meral hanım tarafından dava edildim, yargılandım ve ceza aldım. Meral hanım Bingöl'e gelirken ben de kendisine karşı sesimi duyurabilmek için bir girişimde bulundum. Tabii sonrasında olaylar bununla kalmadı. Binlerce iftira atıldı. Hayatımda kullanmadığın Twitter'da adıma sahte hesaplar açıldı. Bu sahte hesaplar üzerinden şehit yakını olmadığımızı bile yazdılar. Şunu da bilmenizi isterim. Meral Akşener, Lütfü Türkkan ve hiç tanımadığım İyi partili milletvekilleri bana dava açtı. Bu davalar sonucunda tazminatlar ödedim" ifadelerini kullandı.