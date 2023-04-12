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    • 13.04.2023 00:05
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    Başkan Erdoğan 'IMF ile tekrar ilişkiler kurulmalı' diyen CHP'yi çok sert eleştirdi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında 'IMF ile tekrar ilişikiler kurulmalı' diyen CHP'yi çok sert eleştirdi. IMF temsilcileri ile otellerde görüşen CHP yönetimiydi diyen Başkan Erdoğan, "Biz 2013 yılında IMF'ye borcumuzu sıfırladık ve gönderdik. Şu an o masanın etrafında olanlardan bir tanesi de Davos'ta benim yanımdaydı. O zamanki IMF'nin başında olan zat ile bir görüşme yaptık. Siz bize memurlarınızı gönderebilirsiniz ama sadece gelirler bütçe tahlillerini yapar, taksiti alır gider dedim. Bize yön veremez dedim. 2013 biz bunlarla işi bitirdik. Ondan sonra kaç kere CHP hep meydanlarla IMF ilişkiler tekrar kurulmalı dedi" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye IMF tepkisi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılıdğı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'IMF ile tekrar ilişikiler kurulmalı' diyen CHP'yi çok sert eleştirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE IMF TEPKİSİ I VİDEO İZLE



    Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    "IMF'YE UÇKURU KAPTIRIRSANIZ YANDI GÜLÜM KETEN HELVA"
    Bu ülkeye o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık modellerini, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz. Bunlar Güneş Motel yerine Ahlatlıbel'de yeni yerler ihdas ettiler. Oralarda pazarlık yaptılar. İsraf diyorlar, asla! Bizim kitabımızda israf yok. Tam anlamıyla finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Eğer bunun başarılı şeklinde örneklerini veremeseydik, deprem felaketinin altından kalkamazdık. Finans yönetimini başarıyla yürüttüğümüz için kalkıyoruz. Birilerinin öyle veya böyle konuşması değil. Atılan adımlara bakalım. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. IMF temsilcileriyle otellerde konuşan CHP'nin yöneticileriydi. Biz 23,5 milyar dolar devraldığımız IMF'Yİ 2013 yılında sıfırladık ve IMF'yi gönderdik. Şu anda o masanın etrafında olanlardan bir tanesi de, mâlum her yıl Davos'ta bir araya gelir. O zaman benim yanımda Davos'a gelmişti. IMF'nin başındaki zatla görüşme yaptık, 'memurlarınız siyaseten akıl vermeye değil, gelir bütçe tahlillerini yapar alacağı parayı, taksidini alır gider, ama bize yön veremez, Türkiye'yi yöneten benim siz değilsiniz' dedim. 2013 bunlarla işi bitirdik. Ondan sonra CHP meydanlarda IMF ile ilişkiler tekrar kurulmalı diye propaganda yaptı. Biz kurduk mu, kurmadık. Çünkü IMF'ye uçkuru kaptırırsanız yandı gülüm keten helva.



    "KAMU DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERMEDİK"
    Şu anda Merkez Bankamız hamdolsun muhtaç değil, finansı yönetebilir durumda. Bundan sonraki süreçte çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. İsrafın değil verim ekonomisinin hayatta olduğu kabinenin, yönetimin icraatıdır. Bizim tezimiz de verim ekonomisi. Her bakan şu anda çok çok verimli çalışmaların içerisinde. Ticaret Bakanlığı'nda ihracatı aldığımızda, ihracatta hamdolsun patlamamız var. Şu anda 240 milyar doların üzerine çıktık. Daha da tırmanıyor. Bütün bu zor şartlara rağmen. Kamu mali disiplininden taviz vermedik. Türkiye bu şekilde büyüdü, zenginleşti. Bizim tezimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Şu depremde arkadaşlarımızı gönderdiğim bölgelerde bütün bakan arkadaşlarım yoğun çalışma içerisinde oldular. Evlerini falan unuttuklar. Şimdi de kendilerine ikinci bir talimat. Her bir arkadaşıma seçim bölgelerinde görevler verdim. Onlar da inanıyorum ki o bölgeleri hallaç pamuğu gibi atıp, oralardan gümbür gümbür gelecekler.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    TAKVİM.COM.TR CHP'NIN IMF DOSYASINI AÇMIŞTI
    CHP lideri 2022 Kasım'ında yaptığı icazet seferlerinin Londra ayağında "Parayı buldum" çıkışında bulunmuştu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.



        FAİK ÖZTRAK: BORÇ ALAN EMİR ALIR
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "IMF'ten borç alacağım" sinyali, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayı da akıllara getirdi. Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı.

        Eyvah IMF! Kılıçdaroğlu IMF'ye selam çaktı: ''Kredi alabiliriz''

        AKILLARA İNGİLİZ'İN ANALİZİ GELDİ
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları İngiliz haber ajansı Reuters'ın seçim öncesi ve sonrası 6'lı masanın yapması gerekenleri sıraladığı listeyi gündeme getirdi. İngiliz gizli servisinin aparatı gibi yayın yapmakla eleştirilen Reuters'ın 27 Şubat'ta yayınladığı "Erdoğan sonrası Türkiye, yeniden kabul görebilir" başlıklı makalede altılı koalisyona direktifler sıralanmıştı.

        Millet İttifakı'nın IMF'ye seçimden önce başvurması halinde daha fazla güvenilirlik sağlayacağını yazan Reuters'ın, 6'lı koalisyona talimat sıraladığı analiz haberinde şu direktiflere yer verildi:

        "Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki ekonomi politikaları daha kötü bir mali krize zemin hazırlıyor. Türkiye bir mali krizle karşı karşıya kalırsa, döviz kredisi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurabilir. Altı partili koalisyonun daha fazla ekonomik güvenilirlik kazanmak için muhtemelen bunu önceden yapması gerekir. Muhalefetin önerdiği ekonomik reformlar kısa vadeli acılar getirebilir"

        CHP - İYİ PARTİ - IMF ÜÇLÜSÜ OTEL KÖŞELERİNDE
        Ayrıca bilindiği üzere 6+1'lik masada IMF ile masaya CHP ve İYİ Partili isimler oturmuştu.

        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.


        KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF
        Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.

        Peki görüşmede ve IMF heyetinde kimler vardı? Gelin hep birlikte hatırlayalım;

        Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)

            O dönem otel köşelerinde IMF yetkilileriyle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın IMF geçmişini de hatırlamakta fayda var;

            2001 KRİZİNDE BAŞROLDEYDİ
            İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

            20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

            IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

            Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.

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            Emlak Konut
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan 'IMF ile tekrar ilişkiler kurulmalı' diyen CHP'yi çok sert eleştirdi!
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