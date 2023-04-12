7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak! Başkan Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu'na hediye verilir mi?" sorusuna manidar yanıt: Parasını verir alır





Başkan Erdoğan Togg'a özel kredi olacak mı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.



Erdoğan, "Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Çağrıda bulunuyorum, gerekirse toplantı yapıp zemini oluşturmaları hususunda adım atmayı düşünüyorum. Konutta imkan hazırladılarsa, Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir" şeklinde konuştu.



"Kılıçdaroğlu'na hediye Togg verilir mi?" şeklinde yöneltilen soruya manidar bir cevap veren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın" dedi.