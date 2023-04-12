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    • 13.04.2023 00:00
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    7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak! Başkan Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu'na hediye verilir mi?" sorusuna manidar yanıt: Parasını verir alır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg'un yollarda olacağını ifade etti. Erdoğan, "Yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı zevk verecek" şeklinde konuştu. "Kılıçdaroğlu'na hediye Togg verilir mi?" sorusuna manidar bir cevap veren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın" dedi. Zırhlı Togg konusunda çağrı yapan Erdoğan, "Gürcan Bey'e buradan seslenmiş oluyoruz. Çalışmasını mesai arkadaşlarıyla yapacaktır" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Türkiye Yüzyılı'nın önemli kilit taşlarından biri olan Togg gösterilen büyük ilgiye dikkat çeken Erdoğan, önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg'un yollarda olacağını söyledi.



    Başkan Erdoğan Togg'a özel kredi olacak mı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

    Erdoğan, "Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Çağrıda bulunuyorum, gerekirse toplantı yapıp zemini oluşturmaları hususunda adım atmayı düşünüyorum. Konutta imkan hazırladılarsa, Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir" şeklinde konuştu.

    "Kılıçdaroğlu'na hediye Togg verilir mi?" şeklinde yöneltilen soruya manidar bir cevap veren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın" dedi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın Togg konu başlığında yaptığı açıklamalardan satır başları;



    KILIÇDAROĞLU'NA SALVO: FABRİKANIN YERİNİ BİLMİYOR
    Beyefendiyi Togg'a davet ettik. 'Sanayi Bakanım size fabrikayı gezdirsin' dedim. Ama gelemedi ya. 'Rıfat Bey ile gezersem gelirim' demiş. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Millet sırada, herkes sırada. Mirzoyev rengini bile kendisi seçti. Aliyev kardeşim de Anadolu Kırmızı seçti. Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın.



        TOGG'A ÖZEL KREDİ
        Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Çağrıda bulunuyorum, gerekirse toplantı yapıp zemini oluşturmaları hususunda adım atmayı düşünüyorum. Konutta imkan hazırladılarsa, Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir. Endişem, Togg'un araç yetiştirme noktasında nasıl olur. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı zevk verecek. Akıllı aracın yanında güçlü motora sahip.




        ZIRHLI TOGG
        Ben daha konuşmadım. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? BMW bu zırhlıyı yaptı. En ileri olan Mercedes. Geliştirme gayreti içerisinde. Maybach bu zırhlı da bile yeni adımlar attı. Togg için de bazı adımların atılmaması mümkün değil. Gürcan Bey'e buradan seslenmiş oluyoruz. Çalışmasını mesai arkadaşlarıyla yapacaktır.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak! Başkan Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu'na hediye verilir mi?" sorusuna manidar yanıt: Parasını verir alır
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