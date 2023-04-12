7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak! Başkan Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu'na hediye verilir mi?" sorusuna manidar yanıt: Parasını verir alır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye Yüzyılı'nın önemli kilit taşlarından biri olan Togg gösterilen büyük ilgiye dikkat çeken Erdoğan, önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg'un yollarda olacağını söyledi.
Başkan Erdoğan Togg'a özel kredi olacak mı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
Erdoğan, "Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Çağrıda bulunuyorum, gerekirse toplantı yapıp zemini oluşturmaları hususunda adım atmayı düşünüyorum. Konutta imkan hazırladılarsa, Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir" şeklinde konuştu.
"Kılıçdaroğlu'na hediye Togg verilir mi?" şeklinde yöneltilen soruya manidar bir cevap veren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın Togg konu başlığında yaptığı açıklamalardan satır başları;
KILIÇDAROĞLU'NA SALVO: FABRİKANIN YERİNİ BİLMİYOR
Beyefendiyi Togg'a davet ettik. 'Sanayi Bakanım size fabrikayı gezdirsin' dedim. Ama gelemedi ya. 'Rıfat Bey ile gezersem gelirim' demiş. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Millet sırada, herkes sırada. Mirzoyev rengini bile kendisi seçti. Aliyev kardeşim de Anadolu Kırmızı seçti. Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın.