Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2023 17:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2023 17:28
    ABONE OL

    CHP İl Başkanlığı yakınında havaya ateş edilme görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı yapıldı" tiyatrosunda gerçekler ortaya çıktı. Şüphelilerin havaya ateş ettiğine dair görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dört şüpheliden biri serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Havaya ateş edilme görüntüleri ortaya çıktı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı yapıldı" tiyatrosunda gerçekler ortaya çıktı.



    HAVAYA ATEŞ EDİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    CHP'NİN SALDIRI TİYATROSUNDA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
    Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.

    Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor. Bu arada Emre D.'nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.


    CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



        Şüpheliler Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E. (23), gözaltındaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        "SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPMAK İÇİN ATEŞ EDİLDİ"
        Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtildi.

        Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin (23) telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarıya 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.



        Şüphelilerin CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savundukları bildirildi.

        ZANLILARIN EMNİYETTE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU
        Soruşturma kapsamında haklarında, "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Meskun mahalde ateş etmek" ve "Ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapılan zanlılardan Arif P'nin 26, Berkan Ö'nün 13, Ferhat E'nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

        Hakkında daha önce 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak konut
        Haberler Güncel CHP İl Başkanlığı yakınında havaya ateş edilme görüntüleri ortaya çıktı
            loading
            SON DAKİKA