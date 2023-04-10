CHP İl Başkanlığı yakınında havaya ateş edilme görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı yapıldı" tiyatrosunda gerçekler ortaya çıktı.
HAVAYA ATEŞ EDİLME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE
CHP'NİN SALDIRI TİYATROSUNDA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.
Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor. Bu arada Emre D.'nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.