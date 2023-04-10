CHP İl Başkanlığı yakınında havaya ateş edilme görüntüleri ortaya çıktı





Şüphelilerin CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savundukları bildirildi.



ZANLILARIN EMNİYETTE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU

Soruşturma kapsamında haklarında, "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Meskun mahalde ateş etmek" ve "Ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapılan zanlılardan Arif P'nin 26, Berkan Ö'nün 13, Ferhat E'nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.



Hakkında daha önce 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN