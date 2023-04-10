AK Parti Bursa Milletvekili listesi! 28. Dönem milletvekili ADAYLARI İSİM LİSTESİ! 2023 AK Parti BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI kim oldu?

AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Bursa ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Bursa Milletvekili adayları...
AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ!
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 1. Bölge 2. Sıra Refik Özen
Bursa 1. Bölge 3. Sıra Ahmet Kılıç
Bursa 1. Bölge 4. Sıra Emine Yavuz Gözgeç
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Bursa 2. Bölge 2. Sıra Ayhan Salman
Bursa 2. Bölge 3. Sıra Osman Mesten
Bursa 2. Bölge 4. Sıra Emel Gözükara Durmaz
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra