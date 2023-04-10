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    • 10.04.2023 17:57
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    • 10.04.2023 17:57
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    AK Parti Bursa Milletvekili listesi! 28. Dönem milletvekili ADAYLARI İSİM LİSTESİ! 2023 AK Parti BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI kim oldu?

    AK Parti Bursa milletvekili adayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa ili için milletvekili adayları belli oldu. 2023 seçimlerine kısa süre kala AK Parti'nin il il milletvekili aday listelerini sizler için derledik. İşte Bursa milletvekili adayları!

    takvim.com.tr
    AK Parti Bursa Milletvekili listesi!

    AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Bursa ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Bursa Milletvekili adayları...

    AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ!

    Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

    Bursa 1. Bölge 2. Sıra Refik Özen

    Bursa 1. Bölge 3. Sıra Ahmet Kılıç

    Bursa 1. Bölge 4. Sıra Emine Yavuz Gözgeç

    Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

    Bursa 2. Bölge 2. Sıra Ayhan Salman

    Bursa 2. Bölge 3. Sıra Osman Mesten

    Bursa 2. Bölge 4. Sıra Emel Gözükara Durmaz

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

    Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

        Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra
        Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra
        Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra
        Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra
        Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
        Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
        Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
        Ömer Çelik– Adana 1. sıra
        Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra

        DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

        Osman Gökçek-Ankara 2. bölge 5. sıra (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu)

        Tuğrul Türkeş-Ankara 1. bölge 1. sıra

        Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. sıra

        Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. sıra

        İsmail Ok-Balıkesir 1. sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)

        Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül-Gaziantep 1. sıra

            Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. bölge 6. sıra

            Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. bölge

            Cerrah Halit Yerebakan-İstanbul 2. bölge

            Sevan Sıvacıoğlu-İstanbul 2. bölge

            Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölge

            Şebnem Bursalı (Gazeteci)-İzmir 1. bölge 3. sıra

            Mehmet Ali Çelebi-İzmir 1. bölge 4. sıra

            Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimcisi-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş 5. sıra

            Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

            Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

            Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer-Aydın 5. sıra (Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu)
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            Haberler Güncel AK Parti Bursa Milletvekili listesi! 28. Dönem milletvekili ADAYLARI İSİM LİSTESİ! 2023 AK Parti BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI kim oldu?
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