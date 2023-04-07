İYİ Parti'den sonra CHP'nin de 'kurşunlandık' tiyatrosu elinde patladı! Valilik duyurdu:

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine yaklaşırken 7'li koalisyonun büyük ortakları çok çirkin bir tiyatroya kollarını sıvadı. Amaç; Cumhur İttifakı'nı saldırgan göstermek. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı yapıldığı iddiasıyla Genel Başkan Meral Akşener yaygara koparmış, Başkan Erdoğan'ı hedef gösterip skandal ifadeler kullanmıştı.Hızını alamayan Akşener, kurşunların hırsız kovalayan bekçinin silahından çıktığı tespit edildiği halde Meclis'e ucuz şovuna devam etmişti.



Şimdi de CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlandığını iddia etti. Ancak Canan Kaftancıoğlu'nun "CHP İl Başkanlığı'na saldırı" diye lanse ettiği durumun farklı olduğu ortaya çıktı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denildi.



İstanbul Valiliği, durumun Canan Kaftancıoğlu'nun iddia ettiği gibi olmadığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalanı sürdürdü.



4 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı belirtildi.



GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Valiliğin açıklamasında, "6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir" denildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMAK AMACIYLA HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö, ve F.E.E. adlı 4 şüphelinin Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalandığı belirtilirken, "Araçta yapılan aramada; 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E'nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D 'nin "sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği" beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

