Balistik raporu geldi 'kurşunlandık' tiyatrosu bitti! İYİ Parti binasına isabet eden merminin inceleme sonuçları açıklandı





Gelişme üzerine İYİ Parti, Meral Akşener öncülüğünde bir mağduriyet tiyatrosu sahnelemişti.



Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullanmıştı.



UCUZ TİYATRO

Bununla da yetinmeyen Akşener, "Ne korkacağız, ateş olsa cürmü kadar yer yakarlar" diyerek ucuz bir tiyatro sahnelemişti.