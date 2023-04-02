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    • 03.04.2023 02:42
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    Balistik raporu geldi 'kurşunlandık' tiyatrosu bitti! İYİ Parti binasına isabet eden merminin inceleme sonuçları açıklandı

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiye ilişkin yapılan kriminal inceleme tamamlandı. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı sonuca göre merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinleşti. Açıklanan kesin sonuç ile başta Meral Akşener ve İYİ Partililer olmak üzere muhalefetin Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti karalayan algı operasyonları da çökmüş oldu. Öte yandan Gözler Akşener'e çevrildi. İYİ Parti liderinin özür dileyip dilemeyeceği merak konusu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Balistik raporu geldi ’kurşunlandık’ tiyatrosu bitti

    İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.



    Açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



    NE OLMUŞTU?
    İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'nın camına 31 Mart 2023 tarihinde kurşun isabet etmişti. Kurşunu İYİ Parti yakınında bulunan inşaat bekçisinin hırsızlıları kovalamak için sıktığı belirlenmiş, söz konusu bekçi ilk ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" demişti.



        Gelişme üzerine İYİ Parti, Meral Akşener öncülüğünde bir mağduriyet tiyatrosu sahnelemişti.

        Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullanmıştı.

        UCUZ TİYATRO
        Bununla da yetinmeyen Akşener, "Ne korkacağız, ateş olsa cürmü kadar yer yakarlar" diyerek ucuz bir tiyatro sahnelemişti.

        HALK TV YİNE TETİKÇİLİĞE SOYUNDU
        CHP'nin fonladığı Halk TV de tetikçiliğe soyunmuş, Başkan Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu.

        Ancak İstanbul Valiliği'nin İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirmesi sahnelenen kirli tiyatroyu bozguna uğrattı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E: UTAN UTAN
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir. İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir" diyerek Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.
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        Haberler Güncel Balistik raporu geldi 'kurşunlandık' tiyatrosu bitti! İYİ Parti binasına isabet eden merminin inceleme sonuçları açıklandı
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