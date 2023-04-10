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    • 10.04.2023 17:30
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    Son dakika: Moskova'da 4'lü Suriye Zirvesi: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı olacak

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, Moskova'da gerçekleşecek 4'lü Suriye zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı olacak." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Çavuşoğlu: Mayıs’ta Suriye zirvesi olacak

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    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevllüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Moskova'da gerçekleşecek 4'lü Suriye zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı olacak." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Mayıs'ta liderler zirvesinin hazırlığını yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Süleymaniye'de düşen helikopterle ilgili olarak "ABD'nin uçuştan haberi var" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Süleymaniye'de her yeri PKK/PYD kontrol ediyor" açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek" dedi.

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    Emlak konut
    Haberler Haberler Son dakika: Moskova'da 4'lü Suriye Zirvesi: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı olacak
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