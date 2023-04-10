Son dakika: Moskova'da 4'lü Suriye Zirvesi: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı olacak

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevllüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Moskova'da gerçekleşecek 4'lü Suriye zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı olacak." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Mayıs'ta liderler zirvesinin hazırlığını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'de düşen helikopterle ilgili olarak "ABD'nin uçuştan haberi var" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Süleymaniye'de her yeri PKK/PYD kontrol ediyor" açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek" dedi.