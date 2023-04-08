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    • 08.04.2023 23:01
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    7'li koalisyonda olaylı gece! Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi: Yine başa döndük İYİ Parti'nin oyları baraj altına düştü

    İYİ Parti'de sular durulmuyor... İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray, İYİ Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü belirterek "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" dedi.

    Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun küçük hesaplaşma ve kaosuna şahitlik ediyor.

    Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek sözlerle istifa etmesinin etkileri sürerken İYİ Parti'de bu kez de Aytun Çıray bombası patladı.

    AYTUN ÇIRAY BOMBASI! OYLARIMIZ BARAJ ALTINA DÜŞTÜ DİYEREK İSTİFA ETTİ
    Çıray, İYİ Parti milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini belirterek, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

    Çıray paylaşımında şu sözlere yer verdi;

    "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

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    Haberler Güncel 7'li koalisyonda olaylı gece! Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi: Yine başa döndük İYİ Parti'nin oyları baraj altına düştü
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