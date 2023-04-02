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    • 02.04.2023 19:08
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    Son dakika: İYİ Parti'nin vekil belirleme yoklamasında kavga! Sandalyeler havada uçuştu

    HDP’nin masaya dahil olması ve Yavuz Ağıralioğlu’nun zehir zemberek açıklamalarıyla kaos yaşayan İYİ Parti’de bu kez yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.

    İYİ Parti’nin vekil belirleme yoklamasında kavga!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerinin seçimi için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

    İYİ PARTİ'NİN VEKİL BELİRLEME YOKLAMASINDA KAVGA! I VİDEO İZLE

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik HDP ve PKK'dan gelirken bu durum İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, masaya terör örgütlerinin gölgesinin düştüğünü öne sürerek İYİ Parti'den istifa etti.

    HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi.

        İç karışıklıkla boğuşan İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.

        "OYLAMA İPTAL EDİLDİ" İDDİASI

        Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylamanın iptal edildiği belirtildi.

        MUHABİRE DE SALDIRDILAR

        Öte yandan tv100 muhabiri Sibel Can'a da saldırıda bulunulduğu öne sürüldü. Olay sonrası yaşananları anlatan Can, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığını ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığını söyledi.

            Can yaşananları, "Zor şartlarda yayın yaptık, çünkü bir saldırıya maruz kaldık. Bir arbede içine girmiş olduk. Burası çok gergindi. Taraflar arasında fiziksel temasa varan bir kavga vardı. Sözlü sataşmalar vardı. Bu esnada biz de görevimizi yapmaya çalışıyorduk. Görüntü alıp ses kaydetmeye çalışıyorduk. Bu esnada taraftar olduğunu düşündüğüm biri telefonumu aldı. Uzun süre dil döktüm defalarca basın mensubu olduğumu belirttim. Telefonumu daha sonra zorla tekrar geri alabildim. Şenol Sunat'ın çekim yapılmasına görüntü alınmasına tepki gösterildi. Bu tepki sonrasında kalabalık bize yöneldi. Aslında bir nevi bizi hedef göstermiş oldu. İnsanlar kamerayı aşağı doğru itmeye başladılar. Bana fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştılar. Zor anlar yaşadık ama yine de görevimizi yapmaya çalıştık. Zor anları da yaşadıktan sonra o gerginlikle bir yayın gerçekleştirdik." ifadeleriyle anlattı.
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            İYİ Parti’nin vekil belirleme yoklamasında kavga!
            Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti'nin vekil belirleme yoklamasında kavga! Sandalyeler havada uçuştu
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