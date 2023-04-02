Son dakika: İYİ Parti'nin vekil belirleme yoklamasında kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerinin seçimi için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.
İYİ PARTİ'NİN VEKİL BELİRLEME YOKLAMASINDA KAVGA! I VİDEO İZLE
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik HDP ve PKK'dan gelirken bu durum İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Partinin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, masaya terör örgütlerinin gölgesinin düştüğünü öne sürerek İYİ Parti'den istifa etti.
HDP tartışmalarının böldüğü İYİ Parti'de şimdi de yumruklar konuştu: Milletvekili adayları birbirine girdi.