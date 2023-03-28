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    • 28.03.2023 22:38
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    İP koptu satış başladı! Akşener kapıyı kapadı: İstifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na 'riyakar, sustu, sindi, korktu' ithamları

    Geçtiğimiz günlerde "Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz, 50’yi 1 geçmek için her yol mübah değildir" çıkışına yaparak tüm dikkatleri üzerine toplayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu bugün istifa etti. Gelişme üzerine Meral Akşener kendisiyle vedalaşmak isteyen Ağıralioğlu'na kapıları kapadı. İYİ Partili kurmaylar da Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan 'riyakar, sustu, sindi, korktu' ithamlarında bulundu. Takvim.com.tr İYİ Parti'deki 'ağır' satışı somut örneklerle sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ kriz! Yavuz Ağıralioğlu’nu böyle hedef aldılar

    Türkiye seçimlere giderayak CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kavga, kaos ve küçük hesaplaşmalarına şahit oluyor.

    "KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU, BÖLÜCÜLÜK PAZARLIK OLAMAZ"
    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geride bıraktığımız günlerde "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" diyerek isyan bayrağını açmıştı.

    Ağıralioğlu, "Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz" diyerek 6'lı koalisyonla HDPKK'nın flörtüne sert tepki göstermiş, "50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir" demişti.

    AĞIRALİOĞLU İSTİFA ETTİ
    Gelişmeler üzerine Takvim.com.tr, Yavuz Ağıralioğlu'na ulaşmış, hakkında çıkan 'istifa' söylentilerini sormuştu. Somut bir cevap vermekten kaçınan Ağıralioğlu, "Bir gelişme olunca görürsünüz" cevabını vermişti.

    O gelişme bugün oldu. Ağıralioğlu istifasını verdi. İstifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı.

    Tüm bu gelişmelerin ışığında Meral Akşener'in kurmaylarından istifasını veren Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan açıklamalar peşi sıra geldi.



    AKŞENER YARINKİ GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ
    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'nun "İstifa edeceğim, Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum" açıklamasının ardından konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise görüşme kapısının kapalı olduğunu belirtti.

    Zorlu, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımız ile görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi.




        "MASAYA DÖNÜŞTE EL KALDIRAN SENDİN ŞİMDİ NE OLDU?"
        İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, Twitter hesabından Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulundu.



        Uz, "Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divan da seninde olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda EL KALDIRAN'dın şimdi ne oldu?" dedi.



        SUSTU, SİNDİ, KORKTU...
        İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Yavuz Ağıralioğlu'nu 'Sustu, sindi, korku' ifadeleriyle tepki gösterdi.

        Türkkan, Meral Akşener'e dayandırdığı paylaşımda "Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam, milletim bana hakkını helal etmesin" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel İP koptu satış başladı! Akşener kapıyı kapadı: İstifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na 'riyakar, sustu, sindi, korktu' ithamları
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