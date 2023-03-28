İP koptu satış başladı! Akşener kapıyı kapadı: İstifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na 'riyakar, sustu, sindi, korktu' ithamları







"MASAYA DÖNÜŞTE EL KALDIRAN SENDİN ŞİMDİ NE OLDU?"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, Twitter hesabından Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulundu.







Uz, "Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divan da seninde olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda EL KALDIRAN'dın şimdi ne oldu?" dedi.