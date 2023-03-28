İP koptu satış başladı! Akşener kapıyı kapadı: İstifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na 'riyakar, sustu, sindi, korktu' ithamları

Türkiye seçimlere giderayak CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kavga, kaos ve küçük hesaplaşmalarına şahit oluyor.
"KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU, BÖLÜCÜLÜK PAZARLIK OLAMAZ"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geride bıraktığımız günlerde "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" diyerek isyan bayrağını açmıştı.
Ağıralioğlu, "Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz" diyerek 6'lı koalisyonla HDPKK'nın flörtüne sert tepki göstermiş, "50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir" demişti.
AĞIRALİOĞLU İSTİFA ETTİ
Gelişmeler üzerine Takvim.com.tr, Yavuz Ağıralioğlu'na ulaşmış, hakkında çıkan 'istifa' söylentilerini sormuştu. Somut bir cevap vermekten kaçınan Ağıralioğlu, "Bir gelişme olunca görürsünüz" cevabını vermişti.
O gelişme bugün oldu. Ağıralioğlu istifasını verdi. İstifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Meral Akşener'in kurmaylarından istifasını veren Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan açıklamalar peşi sıra geldi.
AKŞENER YARINKİ GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'nun "İstifa edeceğim, Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum" açıklamasının ardından konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise görüşme kapısının kapalı olduğunu belirtti.
Zorlu, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımız ile görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi.