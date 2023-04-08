Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.04.2023 13:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2023 13:50
    ABONE OL

    Manipülatör Mahir Akkoyun'un kirli sicilinde yok yok! HDPKK'lı grafiker Atatürk düşmanı çıktı: FETÖ bağlantısı da ifşa oldu

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala sosyal medyada başlayan algı operasyonları, zaman zaman sokağa taşıyor. Twitter'da 'Mahirgra' adıyla yer alan Mahir Akkoyun isimli grafik tasarımcı, market etiketlerine Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi hedef alan stickerların yapıştırılmasına ön ayak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı belirlenen Akkoyun, gözaltına alındı. Muhalefet temsilcileri hızla provokatör isme sahip çıkarak, tepki açıklamaları yayınladı. HDPKK destekçisi Akkoyun'a sahip çıkan isimlerden biri de Meral Akşener oldu. Muhsin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş gibi milliyetçi siyasileri hedef alan çirkin paylaşımlarda bulunan manipülatörün, Atatürk'e düşmanlık beslediği ortaya çıktı. Öte yandan Mahir Akkoyun'un FETÖ'nün üniversitesinde burslu olarak okuduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    Manipülatör Mahir Akkoyun’un kirli sicilinde yok yok!

    Market etiketlerinin yanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaları yapıştırıldığı, provokatif eylemin ardındaki isim Mahir Akkoyun çıktı. Stickerları hazırlayan grafikerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Akkoyun'un Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla HDPKK'nın sıkı bir destekçisi olduğu görülürken, Atatürk'ü düşmanlığı yaptığı da ortaya çıktı. Akkoyun'a desteğe koşan ilk isimlerden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in duruma ilişkin ne açıklam yapacağı merak konusu.

    SOYER FONLU TWİTTER TROLÜ
    Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

    Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi.

    Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir Akkoyun'a ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı tespit edildi.

        TUNÇ SOYER PLAKET VERMİŞ
        CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in söz konusu kişiye plaket verdiği kare de ortaya çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI
        Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaları ardından Mahir Akkoyun İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmakta suçlamasıyla Bayraklı Adliyesi'ne sevk edilen Akkoyun mahkemece serbest bırakıldı.

        AKŞENER SAHİP ÇIKTI
        İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mahir Akkoyun'a adeta ilk dakiakdan itibaren sahip çıktı. Akşener Twitter hesabından, "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." paylaşımında bulundu.

        Ancak kısa sürede Akkoyun'un Akşener'i hedef aldığı paylaşımı ortaya çıktı. Provokatör ismin, saldırgan paylaşımlarının bu kadar ile de sınırlı kalmadığı belirlendi.

            GEZİ PARKI, TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU HAKKINDA SKANDAL PAYLAŞIM
            CHP'nin fonladığı Mahir Akkoyun'un HDP savunuculuğuna soyunduğu paylaşımları ortaya çıktı.

            Öte yandan Gezi Parkı olayları hakkında AK Parti ve Alparslan Türkeş'i hedef alan Mahir Akkoyun, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında da "keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes" dedi.

            DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ
            2020'de Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan Akkoyun, "Hapse gireceğini bile bile muhalefet etmeyi bırakmadı ve iktidara payanda olmadı. Çıkar gözetmeden, hesap yapmadan, 'bağrınıza taş basın ama muhalefeti destekleyin' deyip büyükşehirlerin kazanılmasını sağladı. Değeri bugün daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

                ATATÜRK DÜŞMANLIĞI KAYITLARDA
                Akkoyun'un skandal paylaşımları bu kadarla sınırlı kalmadı. Atatürk'ü hedef alan ifadeler kullandığı gün yüzüne çıktı.

                Atatürk'ü "burjuva devrimcisi" olarak niteleyen Akkoyun, başka bir kullancıya karşı terörist İbrahim Kaypakkaya'yı savundu.

                FETÖ BAĞLANTISI EKSİKTİ
                Öte yandan Akkoyun'un FETÖ üniversitesinde burslu okuduğu ortaya çıktı. Eski bir paylaşımında, "Burslu olarak özel bir üniversiteyi kazandım. Girdiğim okul 15 Temmuz'dan sonra bir gece öylece kapatıldı. DEÜ GSF'ye geçtim ve bu okulun taşınma sürecindeki eylemlerde rol aldığım ve 'sivrildiğim' için gayet de hakediyor olmama rağmen yüksek lisansa alınmadım, geri çevrildim." yazdığı görüldü.
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Bay Bay Kemal’in çelişki vaatleri!
                    Haberler Haberler Manipülatör Mahir Akkoyun'un kirli sicilinde yok yok! HDPKK'lı grafiker Atatürk düşmanı çıktı: FETÖ bağlantısı da ifşa oldu
                        loading
                        SON DAKİKA