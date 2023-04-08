Manipülatör Mahir Akkoyun'un kirli sicilinde yok yok! HDPKK'lı grafiker Atatürk düşmanı çıktı: FETÖ bağlantısı da ifşa oldu

Market etiketlerinin yanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaları yapıştırıldığı, provokatif eylemin ardındaki isim Mahir Akkoyun çıktı. Stickerları hazırlayan grafikerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Akkoyun'un Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla HDPKK'nın sıkı bir destekçisi olduğu görülürken, Atatürk'ü düşmanlığı yaptığı da ortaya çıktı. Akkoyun'a desteğe koşan ilk isimlerden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in duruma ilişkin ne açıklam yapacağı merak konusu.

SOYER FONLU TWİTTER TROLÜ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.