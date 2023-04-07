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    • Güncel
    • 07.04.2023 18:22
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    • 07.04.2023 18:22
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    ABD'den ithal kirli algı operasyonu! ‘Erdoğan sayesinde’ etiketlerinin Amerika'dan çalıntı olduğu ortaya çıktı

    Seçime günler kala kirli algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Fahiş fiyatlara karşı vatandaşın yanında yer alan Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlerdeki fiyat etiketlerinin yanına Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yer aldığı tasarımlar yapıştırıldı. Algı operasyonunu başlatan ismin terörün siyasi ayağı HDPKK'ya verdiği destek deşifre olurken fikrin de ABD'den çalıntı olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    ABD’den ithal kirli algı operasyonu!

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde algoritmalarla muhalif paylaşımları ön planda tutan ABD'li sosyal medya manipülatörü Twitter'da bir başka skandal daha patlak verdi.

    SEÇİMLER ÖNCESİ CUMHUR İTTİFAKI HEDEFTE
    Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı ve bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

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        ABD'DEN KOPYALA YAPIŞTIR
        CHP'nin fonladığı Mahir Akkoyun'un terörün siyasi ayağı HDP savunuculuğuna soyunduğu paylaşımlarının deşifre olmasının ardından, başlattığı kirli algı operasyonunun ABD'den çalıntı olduğu ortaya çıktı.

        Zira Akkoyun'un yaptığı etiketlerin benzerinin ABD'de kullanıldığı belirlendi.


        ABD'DEKİ BENZİN POMPALARINDA "I DID THAT" ETİKETLERİ
        Benzin fiyatlarına karşı protestolarda kullanılan ve Biden görsellerinin bulunduğu "I did that (Ben bunu yaptım)" etiketlerinin pompalara yerleştirildiği biliniyor.

        Böylece Akkoyun'un, "Arkadaşlar istedi böyle bir tasarım, ben de yapıp gönderdim." açıklamasının çelişkilerle dolu olduğu ortaya çıktı.

            Öte yandan Gezi Parkı olayları hakkında AK Parti ve Alparslan Türkeş'i hedef alan Mahir Akkoyun, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında da "keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes" dedi.

            AKŞENER HDPKK'LIYA SAHİP ÇIKTI
            Sözde milliyetçi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz."

            "Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" diyerek, kendisini hedef gösteren HDPKK'lıya destek çıktı.

                DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ
                2020'de Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan Akkoyun, "Hapse gireceğini bile bile muhalefet etmeyi bırakmadı ve iktidara payanda olmadı. Çıkar gözetmeden, hesap yapmadan, 'bağrınıza taş basın ama muhalefeti destekleyin' deyip büyükşehirlerin kazanılmasını sağladı. Değeri bugün daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel ABD'den ithal kirli algı operasyonu! ‘Erdoğan sayesinde’ etiketlerinin Amerika'dan çalıntı olduğu ortaya çıktı
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