ABD'den ithal kirli algı operasyonu! ‘Erdoğan sayesinde’ etiketlerinin Amerika'dan çalıntı olduğu ortaya çıktı

ÇIKARTMALARI YAPAN GRAFİKER CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇIKTI
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal
ÇIKARTMALARI YAPAN GRAFİKER CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇIKTI
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal
ABD'DEN KOPYALA YAPIŞTIR
CHP'nin fonladığı Mahir Akkoyun'un terörün siyasi ayağı HDP savunuculuğuna soyunduğu paylaşımlarının deşifre olmasının ardından, başlattığı kirli algı operasyonunun ABD'den çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Zira Akkoyun'un yaptığı etiketlerin benzerinin ABD'de kullanıldığı belirlendi.
ABD'DEKİ BENZİN POMPALARINDA "I DID THAT" ETİKETLERİ
Benzin fiyatlarına karşı protestolarda kullanılan ve Biden görsellerinin bulunduğu "I did that (Ben bunu yaptım)" etiketlerinin pompalara yerleştirildiği biliniyor.
Böylece Akkoyun'un, "Arkadaşlar istedi böyle bir tasarım, ben de yapıp gönderdim." açıklamasının çelişkilerle dolu olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Gezi Parkı olayları hakkında AK Parti ve Alparslan Türkeş'i hedef alan Mahir Akkoyun, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında da "keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes" dedi.
AKŞENER HDPKK'LIYA SAHİP ÇIKTI
Sözde milliyetçi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz."
"Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" diyerek, kendisini hedef gösteren HDPKK'lıya destek çıktı.
DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ
2020'de Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan Akkoyun, "Hapse gireceğini bile bile muhalefet etmeyi bırakmadı ve iktidara payanda olmadı. Çıkar gözetmeden, hesap yapmadan, 'bağrınıza taş basın ama muhalefeti destekleyin' deyip büyükşehirlerin kazanılmasını sağladı. Değeri bugün daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.