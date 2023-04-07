Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede; tahıl koridorunun aksaksız işlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet belirtildi.

BİR YANDAN DA RUSYA İLE TEMAS

Bakan Hulusi Akar Ukrayna ile temas kurarken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Türkiye'yi ziyaret ediyor. Önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Lavrov daha sonra Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi.