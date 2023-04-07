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    • 07.04.2023 17:21
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    • 07.04.2023 17:27
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    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

    Türkiye hem Ukrayna hem de Rusya ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

    Bunu bir tek Türkiye yapıyor!

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tarafsız bir duruş sergileyen Türkiye neredeyse iki taraf ile temasını sürdürebilen tek ülke...

    AKAR UKRAYNALI BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

    Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede; tahıl koridorunun aksaksız işlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet belirtildi.

    BİR YANDAN DA RUSYA İLE TEMAS
    Bakan Hulusi Akar Ukrayna ile temas kurarken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Türkiye'yi ziyaret ediyor. Önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Lavrov daha sonra Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi.

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