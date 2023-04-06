Antakya Devlet Hastanesi 35 gün sonra hizmete açılıyor: "Her gün 1 günlük işten fazlası"

2020 YILINDA 45 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANAN ÜÇ HASTANE DAHA HİZMETE ALINMIŞTI

Son yıllarda yaptığı sağlık yatırımlarıyla bölgesinin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, ülke insanın yanı sıra birçok yabancı hastaya da sağlık turizmi kapsamında hizmet veriyor. Yerli ve yabancı birçok hastanın uğrak noktası olan İstanbul, şehir hastaneleri başta olmak üzere yapılan sağlık yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

PANDEMİDE 3 HASTANE HİZMET ALINDI | VİDEO İZLE

Bu kapsamda aynı zamanda pandeminin de en çok hissedildiği şehir olan İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan ve 45 gün içerisinde tamamlanan üç hastane daha hizmete alınmıştı. Başkan Erdoğan'ın 6 Nisan 2020'de, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastaneleri" özverili çalışmaların sonucunda tamamlanmıştı

2. Abdühamit'in yadigarı olan ve yaklaşık bir asır boyunca askeri hastane olarak hizmet veren Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi de aslına uygun olarak restore edilerek yeniden sağlık sistemine kazandırıldı.