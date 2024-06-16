EURO 2024’te Polonya-Hollanda maçı öncesi ortalık karıştı! Alman polisi baltalı taraftarı vurdu





BALTA ÇEKTİ, MOLOTOF GÖSTERDİ



Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın balta, molotof ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.