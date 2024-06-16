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EURO 2024'te Polonya-Hollanda maçı öncesi ortalık karıştı! Alman polisi baltalı taraftarı vurdu

Polonya ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 maçı öncesi ortalık karıştı. Hamburg'daki Alman polisi, balta ile molotof taşıyan bir taraftarı vurarak etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 17:18 Güncelleme 16 Haziran 2024, 17:50
EURO 2024’te Polonya-Hollanda maçı öncesi ortalık karıştı! Alman polisi baltalı taraftarı vurdu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın ev sahipliğinde başladı.

HAMBURG'DA GERGİN ANLAR

Maçlar devam ederken Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya - Hollanda müsabakası öncesi çıkan olayda, bir kişinin polis tarafından vuruldu.

EURO 2024'te baltalı saldırgan paniği!



BALTA ÇEKTİ, MOLOTOF GÖSTERDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın balta, molotof ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.




Yapılan açıklamada, maç öncesi çıkan olaylarda, polisin olayları bastırmak için önce biber gazı kullandığı, ardından havaya ateş açtığı kaydedildi.




POLİS SİLAHLA VURDU

Daha sonra kendisine yönelik tehdit algılayan polisin, bir kişiyi silahla yaraladığı ve yaralının tedavi altına alındığı aktarıldı.

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