Defne Devlet Hastanesi inşasında hummalı çalışma: 55 gün sonra açılacak

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'nın, 60 günlük işin 5 günlük kısmının bittiğini duyurduğu Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'ndeki son çalışmalar havadan görüntülendi.
24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞMA
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de zarar gördü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.
Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde inşasına başlanan hastanede hummalı çalışma devam ediyor.