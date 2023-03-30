Defne Devlet Hastanesi inşasında hummalı çalışma: 55 gün sonra açılacak

5 GÜNLÜK KISIM BİTTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "60 günde tamamlanacak olan Defne Devlet Hastanesi için hafriyat çalışmaları devam ediyor. 60 günlük işin 5 günlük kısmı bitti" paylaşımını yaptı.