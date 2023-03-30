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    • Haberler
    • 30.03.2023 14:30
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    • 30.03.2023 14:30
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    Defne Devlet Hastanesi inşasında hummalı çalışma: 55 gün sonra açılacak

    24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi'nde 24 saat aralıksız devam eden çalışma sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “60 günlük işin 5 günlük kısmı bitti” paylaşımını yaptı. Hastane açıldığında 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm barnşlarda hizmet verecek.

    AJANSLAR
    Defne’de 24 saat çalışma: Kaldı 55 gün!

    Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'nın, 60 günlük işin 5 günlük kısmının bittiğini duyurduğu Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'ndeki son çalışmalar havadan görüntülendi.

    24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞMA
    6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de zarar gördü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.

    Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde inşasına başlanan hastanede hummalı çalışma devam ediyor.

        Çok sayıda iş makinesi ve kamyon 24 saat aralıksız çalışıyor.

        Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.

        5 GÜNLÜK KISIM BİTTİ
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "60 günde tamamlanacak olan Defne Devlet Hastanesi için hafriyat çalışmaları devam ediyor. 60 günlük işin 5 günlük kısmı bitti" paylaşımını yaptı.
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