Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı için ekipler gece gündüz çalışıyor! 60 gün içinde hizmete girecek

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın temelini attığı Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR | VİDEO İZLE
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR
Sosyal medyada temeli atılıp bırakıldığı iddialarının aksine ekipler gece gündüz yeni hastanelerin yapımı için çalışıyor.
HASTANELER NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK? BAKAN KOCA TARİHLERİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.