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    • Haberler
    • 26.03.2023 14:56
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    • 26.03.2023 14:56
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    Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı için ekipler gece gündüz çalışıyor! 60 gün içinde hizmete girecek

    Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın temelini attığı Defne Devlet Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ekipler gece gündüz çalışıyor!

    Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın temelini attığı Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


    EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR | VİDEO İZLE



    GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR
    Sosyal medyada temeli atılıp bırakıldığı iddialarının aksine ekipler gece gündüz yeni hastanelerin yapımı için çalışıyor.

    HASTANELER NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK? BAKAN KOCA TARİHLERİ AÇIKLADI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

        Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nin ardından Hatay'da açılacak yeni hastanelerin özellikleri ve projelerine ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bugünkü törenle Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

        "İskenderun Devlet Hastanesi 600 yataklı, sismik izolatörlü. Üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

        Defne Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli olarak planlandı. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımı olacak. Sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

        Antakya Devlet Hastanesi, 400 yataklı. 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek. 12 ameliyathanesinden onkoloji merkezine, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. 10 Mayıs'ta hizmete hazır olmayı planlıyoruz."

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        30 bin 62 personel alımı yapacağız
        Haberler Haberler Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı için ekipler gece gündüz çalışıyor! 60 gün içinde hizmete girecek
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