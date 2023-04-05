Meral Akşener'den TBMM'de provokasyon! Mermilerle şova soyundu

Akşener sözlerinin devamında "Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız." ifadeleriyle oy istedi.

Akşener provokasyonu sosyal medya üzerinde köpürterek "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.