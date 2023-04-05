Meral Akşener'den TBMM'de provokasyon! Mermilerle şova soyundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortaya attığı yalan üzerinden giriştiği provokasyonu meclis kürsüsünde kurşunlarla sürdürdü!
Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesinin ardından İl binasına koşan Akşener Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefl aldı.
MERAL AKŞENER BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI KENDİSİNE OY İSTEDİ
Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şu iddialarla Erdoğan'a saldırdı;
"Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız."
Akşener sözlerinin devamında "Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız." ifadeleriyle oy istedi.
Akşener provokasyonu sosyal medya üzerinde köpürterek "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: İYİ PARTİ'DEN BAĞIMSIZ BEKÇİ HIRSIZ KAVGASI
Akşener'in olayın sebebi ortaya çıkmadan Başkan Erdoğan'ı hedef almasına siyasi ranp peşine düşmesine tepkiler yükselirken kurşunu sıktığı tespit edilen inşaat bekçisi gözaltına alındı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI AKŞENER'İN ŞOVU BİTMEDİ
Bekçi ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" dedi.
Kurşunların bekçinin silahından çıktığı balistik raporuyla da ortaya koyuldu.
Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, provokasyonu sürdürerek TBMM'de şova soyundu.
Meral Akşener'den TBMM'de kurşunlu provokasyon!
MECLİS KÜRSÜSÜNDEN KURŞUN YAĞDIRDI
Akşener partisinin grup toplantısında eline aldığı kurşunları Meclis'te yere attı.
Partisine gaz veren ve vekillere seslenen Akşener;
"Tüm tehditlere tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü?" Akşener Meclis kürsüsünden kurşunları atarak 14 Mayıs için oy istemeye devam ederek şunları söyledi; "15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak söz mü?"