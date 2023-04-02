Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanması üzerinden yaptığı algıya tepki: Utan utan!

AKŞENER DE ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız."

İLK SÖZLERİ OY OLDU

Parti il binası kurşunlanmış Akşener'in ilk sözlerinin ise CHP ve İYİ Parti'ye oy istemek olması da büyük dikkat çekmişti

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI!

Olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, skandal bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef alarak siyasi rant peşine düştü. Akşener'e tepkiler yükselirken kurşunu sıktığı tespit edilen ve gözaltına alınan bekçinin ifadesi ortaya çıktı. Bekçi ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" dedi. Bekçi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.