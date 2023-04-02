Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanması üzerinden yaptığı algıya tepki: Utan utan!

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na 31 Mart tarihinde ateş açılmıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etmiş, parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis gelmişti.
AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kabaktepe, "Saldırı derin şekilde bizi üzdü. Üzüldüm ifadesi yetersiz kalıyor, kınıyorum" dedi.
HALK TV YİNE TETİKÇİLİĞE SOYUNDU
CHP'nin fonladığı Halk TV yine tetikçiliğe soyundu. Kanal, İYİ Parti İstanbul il başkanlığı binasına düzenlenen saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı.