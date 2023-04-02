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    • 02.04.2023 17:31
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    • 02.04.2023 17:33
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    Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanması üzerinden yaptığı algıya tepki: Utan utan!

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İYİ Parti İl Başkanlığı'nın kurşunlanması hakkında kendisini hedef gösterip mağdur edebiyatı yapan Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Erdoğan,"Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir. İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan Akşener’e tepki: Utan utan

    İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na 31 Mart tarihinde ateş açılmıştı. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etmiş, parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis gelmişti.

    AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kabaktepe, "Saldırı derin şekilde bizi üzdü. Üzüldüm ifadesi yetersiz kalıyor, kınıyorum" dedi.

    HALK TV YİNE TETİKÇİLİĞE SOYUNDU
    CHP'nin fonladığı Halk TV yine tetikçiliğe soyundu. Kanal, İYİ Parti İstanbul il başkanlığı binasına düzenlenen saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı.

        AKŞENER DE ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ
        Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullanmıştı.

        Ayrıca Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

        "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız."

        İLK SÖZLERİ OY OLDU
        Parti il binası kurşunlanmış Akşener'in ilk sözlerinin ise CHP ve İYİ Parti'ye oy istemek olması da büyük dikkat çekmişti

        GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI!
        Olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, skandal bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef alarak siyasi rant peşine düştü. Akşener'e tepkiler yükselirken kurşunu sıktığı tespit edilen ve gözaltına alınan bekçinin ifadesi ortaya çıktı. Bekçi ifadesinde "Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim" dedi. Bekçi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
        Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini hedef göstermesine tepki gösteren Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle ahlaksızlıklar yok. Senin hayatında varsa bilemem" dedi.

        Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

        Hanımefendi çıkmış bizim yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör, şehir hastanelerimizi gör. Bu hastanelerimiz olmasaydı şu Kovid'te biz ne yapardık ya? Kovid hastanelerimizi 3 ayda bitirdik. Beni çok sinirli görmüş o yüzden kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor, biz de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz. O da yetmedi utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın kurşunlandığı yalanını söyledi. Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir. İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir. 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermesini istiyorum.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
        Başrolde Akşener'in olduğu bu oyun sosyal meydada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar "Önceden planlamış gibi heyecanla provokasyon yapıyor" ifadelerini kullanırken bazıları ise "Binalarına saldırı olur "yaşasın mağduruz" sevinciyle oy isterler" dedi.

        İşte o kullanıcılardan bazıları:

        Hapis cezası haberi alırlar "mağdur mu oldu şimdi" sevinciyle çak çak yapıp bir birlerine sarılırlar. Binalarına saldırı olur "yaşasın mağduruz" sevinciyle oy isterler. Kimse kusura bakmasın Meral Akşener ve evladı Ekrem İmamoğlu'nun bir tek zil takıp oynamadıkları kalmış. Binada bulunan herkese geçmiş olsun failleri de biran önce yakalansın.

        SENARYOSUNU AKŞENER VE EKİBİNİN YAZDIĞI BİR OYUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ
        Gelin bir oyunu "SALDIRI" kelimesi üzerinden deşifre edelim.

        1- Tayyip Erdoğan 29 Mart 2023 akşamı canlı yayında Meral Akşener'e saldırmadı, Erdoğan Defne Devlet Hastanesi inşaatı hakkında yalan söyleyen Meral Akşener'e cevap verdi.

        2- Ancak Erdoğan'ın konuşmasından çok kısa süre sonra Akşener'in adamları ve fondaş medya "Erdoğan Akşener'e SALDIRDI" demeye başladılar. 3- Ardından 5 Ekim 2018'de Akşener'i protesto eden bir grup ile Akşener arasında geçen video yeniymiş gibi ve SALDIRI ifadesi ile servis edildi.

        4- Ve bugün İyi Parti'ye silahlı SALDIRI(!) oldu.

        5- Ne hikmetse daha failler belli olmadan bu saldırı(!) Başkan Erdoğan'a mal edilip bu saldırılar olmasın diye Meral Akşener "14 Mayıs'ta oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na verin" diye açıklama yaptı.

        6- Akşener açık şekilde saldırıdan(!) seçim propogandası çıkardı, kimin gibi geçmişte HDP'nin defalarca yaptığı taktiğin benzeri şekilde. Oyları güneş görmüş buz gibi eriyen Meral Akşener yeni ortağından çok şey öğreniyor.

            Partisinin il başkanlığı binası kurşunlanmış, Meral Akşener'in ilk sözleri kendisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek.. İyi tiyatro ama bu millet yemez.. Acınası..

            Buraya amatör bir oyuncu bırakıyorum. Adı Meral Akşener. Geri vites yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatmalarını kabul edince partisi dağılmaya başladı. Ne yapacağını şaşırdı. Siyasi rant için yapmayacağı şey yok!

            Meral Akşener, önceden planlamış gibi heyecanla provokasyon yapıyor ve "Bu kadına oy vereceksiniz." diyor. Her şey, adaylığını dayatıp masadan kovan ve linç ettirip istediğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek içinmiş! Kurgunuz batsın. Milletin aklıyla alay ediyorlar!

                CHP'NİN DİĞER TROLLERİ DE BAŞLIK ÜZERİNDEN ALGI YAPTI
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Halk TV'nin skandal sözleri büyük tepki çekerken CHP'nin diğer fondaş medya kuruluşları da başlık üzerinden algı yapmaya çalıştı.

                Cumhuriyet, Birgün, Duvar ve Yeniçağ gazetesi Akşener'in "Korkmuyorum Recep Bey" ifadelerini manşetlerine taşıdı.

                SİYASİ FIRSATÇILIK
                Kirli dile tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.
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