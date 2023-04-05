CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'li koalisyon yeni bir krizle çalkalanıyor.

LİSTE KRİZİ PATLADI

Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince hem partisi tarafından hem de ortakları tarafından sıkıştırılıyor.

ÖNCE DEVA SONRA GELECEK BAŞLADI!

Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme gelmişti.

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN "SIKINTI ÇEKİLİR" ÇIKIŞI

9 Nisan'da kesinleşecek olan Milletvekili listeleri öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açık mesaj vererek Meclis'te kendilerine daha fazla kontenjan açılması gerektiğini ima etti.

Kendisine yakın Karar TV'de konuşan Ahmet Davutoğlu, 7'li koalisyonda muhafazakar kesimin yeterince temsil edilmediği öne sürerek kontenjan istedi.

Davutoğlu, "Milletin üç damarı varsa, açık ifade ediyorum bunu kimse gücenmesin gocunmasın... Bu üç damarın ikisi baskın olarak var. sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan muhafazakar ayak ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Şu an demiyorum masada temsil ediliyor. Meclis'e bu şekilde giderse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek. Meclisin büyük çoğunluğu sol-seküler, milliyetçi kanatta, daha az temsil muhafazakar kanatta olursa bu bir dengesizliktir." ifadelerini kullandı.

CHP'DE İSTİFALAR YOLDA!

DEVA ve Gelecek'ten çıkışlar gelirken CHP'de ise teşkilatlar kendilerine yer açılmazsa istifa edecek.

Öyle ki CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" ifadeleriyle krizi açık etti.

Siyasi partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listelerini YSK'ya iletmeleri gerekiyor. Bu süreçte temayül yoklamaları yapılırken, CHP'de ise dikta yönetimi bir kez daha gözler önüne serildi.

ASIL KIYAMET 9'UNDA KOPACAK

Teşkilatlarda sandık kurulmamasını sert sözlerle eleştiren Sevigen, Sabah'a yaptığı açıklamada "Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu. Teşkilatların rahatsız olduğunu biliyorum. Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİLİLER OY VERMEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini söyleyen Sevigen, "Bu ülkenin kurucu partisini hangi pozisyona getirdiler? Kayyumların, KHK'ların kaldırılmasını vadediyorlar. Yerel özerklik konuşmaları, 'PYD terör örgütü değildir' açıklamaları zaten meşhur. HDP ile yakınlaşma ortada. CHP bugün Türkiye'nin tüm değerlerini yerinden oynatmayı misyon edinen bir yapıya büründürüldü. Mavi Vatan konusunda bile ne yapacaklarını açıklamıyorlar. Kemal Bey'e İYİ Parti'den oy çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösteren Sevigen, "Kendisi İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi. Bir millet bu kadar tahrik edilir mi? Bu kadar Erdoğan düşmanlığı olur mu? Gerçek hemen ortaya çıktı işte. Hükümeti eleştireyim derken devleti eleştiriyorlar. Böyle şey olmaz. Meral Hanım zaten gerilen bir topluma nefret kıvılcımı çakmak üzereydi, neyse ki tutmadı. Bunların iktidara gelmeleri mümkün değil" dedi.