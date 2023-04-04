7'li koalisyon 'Hazine' yağmasında birbirine düştü! İYİ Parti Bilge Yılmaz'dan Babacan'a salvo: Merkez Bankası kadrosunu belirledik

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga ve dövüş ile Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kalan 7'li koalisyon şimdi de koltuk savaşına tutuştu.
Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.
'İYİ' SALVO: ALİ BEY MUHATABIM DEĞİL
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.
"ALİ BABACAN EN GÜZEL ŞEKİLDE YÖNETİR"
DEVA cephesinden de İYİ Partili Bilge Yılmaz'a çarpıcı bir yanıt gelmiş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında İYİ Parti cephesinden bomba bir adım geldi.