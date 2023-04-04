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    • 04.04.2023 18:46
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    7'li koalisyon 'Hazine' yağmasında birbirine düştü! İYİ Parti Bilge Yılmaz'dan Babacan'a salvo: Merkez Bankası kadrosunu belirledik

    7'li koalisyondaki koltuk savaşları boyut kazanarak büyüyor. DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışmasında İYİ Parti cephesinden bomba bir adım geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" açıklamasını yaptı. Bu sözler ekonomi yönetiminde Yılmaz'ın koltuğa talip olduğunu somut bir şekilde gözler önüne serdi. 'İP'leri geren bu hamleye DEVA'nın vereceği yanıt ise şimdiden merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7’li koalisyonun ’Hazine’ yağmasında birbirine düştü

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga ve dövüş ile Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kalan 7'li koalisyon şimdi de koltuk savaşına tutuştu.

    Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.

    'İYİ' SALVO: ALİ BEY MUHATABIM DEĞİL
    Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.




    "ALİ BABACAN EN GÜZEL ŞEKİLDE YÖNETİR"
    DEVA cephesinden de İYİ Partili Bilge Yılmaz'a çarpıcı bir yanıt gelmiş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.

    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında İYİ Parti cephesinden bomba bir adım geldi.





        'İP'LERİ KOPARACAK 'MERKEZ BANKASI' HAMLESİ
        Ekonomi yönetimi konusunda sık sık Ali Babacan ile karşılaştırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" açıklamasını yaptı.

        Yılmaz'ın bu sözleri ekonomi yönetiminde koltuğa talip olduğunu somut bir şekilde gözler önüne serdi.

        İYİ Parti'nin bu adımına "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" çıkışını yapan DEVA Partisi'nin vereceği cevap ise şimdiden merak konusu oldu.

        Takvim.com.tr, İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında 'Hazine' kavgasını satır satır manşet manşet işlemiş, tüm detaylarıyla okurlarına aktarmıştı.

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        Haberler Güncel 7'li koalisyon 'Hazine' yağmasında birbirine düştü! İYİ Parti Bilge Yılmaz'dan Babacan'a salvo: Merkez Bankası kadrosunu belirledik
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