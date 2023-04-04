7'li koalisyon 'Hazine' yağmasında birbirine düştü! İYİ Parti Bilge Yılmaz'dan Babacan'a salvo: Merkez Bankası kadrosunu belirledik









'İP'LERİ KOPARACAK 'MERKEZ BANKASI' HAMLESİ

Ekonomi yönetimi konusunda sık sık Ali Babacan ile karşılaştırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" açıklamasını yaptı.



Yılmaz'ın bu sözleri ekonomi yönetiminde koltuğa talip olduğunu somut bir şekilde gözler önüne serdi.



İYİ Parti'nin bu adımına "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" çıkışını yapan DEVA Partisi'nin vereceği cevap ise şimdiden merak konusu oldu.