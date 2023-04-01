Dün seccadeye basan Kılıçdaroğlu bugün Saadet iftarında kendini akladı! Kendisini eleştirenlerin 'Müslümanlığını' sorguladı

7'li koalisyondan şartlı 'evet' alarak adaylığını ilan eden, takip eden süreçte Kandil'in övgülerine mazhar olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala imza attı.
Daha önce başörtüsüne 'bez parçası' tanımlaması yapan son dönemde de helalleşme turlarına çıkan Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdi.
Bu durum büyük tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.
KILIÇDAROĞLU HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan dün seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi'nin düzenlidiği iftarda kendisini aklama telaşına düştü.
REZALETİ PERDELEME ÇABASI: SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM
İmza attığı rezaleti perdelemek adına kendisine operasyon çekildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklama çabası somut bir şekilde gözler önüne serildi.