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    • 01.04.2023 22:11
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    Dün seccadeye basan Kılıçdaroğlu bugün Saadet iftarında kendini akladı! Kendisini eleştirenlerin 'Müslümanlığını' sorguladı

    CHP istismar siyasetinde sınır tanımıyor... Dün seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Dün seccadeye bastı bugün iftarda kendini akladı

    7'li koalisyondan şartlı 'evet' alarak adaylığını ilan eden, takip eden süreçte Kandil'in övgülerine mazhar olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala imza attı.

    Daha önce başörtüsüne 'bez parçası' tanımlaması yapan son dönemde de helalleşme turlarına çıkan Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdi.

    Bu durum büyük tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

    KILIÇDAROĞLU HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
    Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan dün seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi'nin düzenlidiği iftarda kendisini aklama telaşına düştü.




    REZALETİ PERDELEME ÇABASI: SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM
    İmza attığı rezaleti perdelemek adına kendisine operasyon çekildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklama çabası somut bir şekilde gözler önüne serildi.



        Öte yandan "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları samimiyetten uzak olarak damgalaması da büyük tepki çekti.



        Samimi Müslümanlıktan bahseden Kılıçdaroğlu ve CHP, takiyeye dayalı istismarcı siyasette de başı çekiyor.



        Bu durumu somut örneklerle ele alalım;

        İFTAR SOFRALARINI SİYASET İÇİN KULLLANIYOR
        Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geride bıraktığımız günlerde Muharrem İnce ile yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıkmıştı.



        CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etmişti.

        Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.



        KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
        Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almış eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı.

        Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.



        "YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."
        Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

        CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

        "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

        Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.
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        1. sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın
        Haberler Güncel Dün seccadeye basan Kılıçdaroğlu bugün Saadet iftarında kendini akladı! Kendisini eleştirenlerin 'Müslümanlığını' sorguladı
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