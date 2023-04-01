Dün seccadeye basan Kılıçdaroğlu bugün Saadet iftarında kendini akladı! Kendisini eleştirenlerin 'Müslümanlığını' sorguladı





Öte yandan "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları samimiyetten uzak olarak damgalaması da büyük tepki çekti.







Samimi Müslümanlıktan bahseden Kılıçdaroğlu ve CHP, takiyeye dayalı istismarcı siyasette de başı çekiyor.





Bu durumu somut örneklerle ele alalım;



İFTAR SOFRALARINI SİYASET İÇİN KULLLANIYOR

Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geride bıraktığımız günlerde Muharrem İnce ile yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıkmıştı.







CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etmişti.



Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.







KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ

Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almış eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı.

Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.





"YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."

Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.