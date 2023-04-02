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    • 02.04.2023 23:34
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    • 02.04.2023 23:40
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını aklamak isteyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman Hacerül Esved'e dil uzattı

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıylarıyla seccade üzerinde verdiği poza tepkiler giderek artarken troll medya Kılıçdaroğlu'nu kurtarma çalışmalarına girişti. Nevşin Mengü ile başlayan aklama seansına İYİ Parti'nin operasyoncusu Habertürk yazarı Sevilay Yılman da katıldı. Yılman, seccadeye basılmasını normalleştirmek için Hacerül Esved'in bile kutsal olmadığını iddia etti.

    takvim.com.tr
    Yılman Hacerül Esved’e dil uzattı

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccade üzerinde poz verme skandalı büyük tepki çekerken fondaş medya aklama seanslarına geçti.

    Geçtiğimiz gün Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nu savunmak için verdiği fetvada "Şirk koşmak olur mu? Bu resmen paganizme dönüştür. İslam'da yoktur. Hz. Muhammed nesnelere tapınmayı kaldırmıştır. Onu devrimci yapan odur. İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça'da halı demektir. İslam'da kutsal olan Allah-û Tealâ'dır" ifadelerini kullanmıştı.

    İKİNCİ FOTOĞRAFI ÇIKTI
    Kılıçdaroğlu'nun kendisini "yoğunduk, göremedik" sözleriyle savunduğu geceden yeni bir fotoğraf daha geldi. Kılıçdaroğlu, yeni görüntülerde de seccade üzerinde poz vermiş.

    Şimdi de İYİ Parti Genel Merkezi'nin operasyoncusu olarak bilinen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, TV100 ekranlarında Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için "Hacerül Esved kutsal değil" sözlerini kullandı.

        Yılman şunları söyledi:

        Benim annem umreye gitti. 15 gün falan kaldı. Anlatıyordu şurası güzel burası güzel ama bir tek şu taşa yüzümü süremedim dedi. Ben de hangi taş dedim. Bilmiyorum çünkü yalan söylemeyeyim. Hacerül Esved dedi. O taşa elini yüzünü sürenin her duası kabul oluyormuş dedi. Anne böyle bir saçmalık olur mu dedim. İslamiyet dediğin şey bütün putları zaten yok sayan bin din dedim. Saçmadır o dedim. Annem de cennetten gelmiş o taş dedi. Ama bu Hacerul Esved'in bir kutsal taş olmadığı, cennetten falan gelmediği, hatta bir rivayete göre Hz. İbrahim tarafından oraya tavafın başını belirlemek için işaret taşı olarak konulduğunu biliyorum. Bu bile kutsal değil. Seccade hiç kutsal değil"

        HACERÜL ESVED NEDİR?
        Hacer'i Esved adıyla da bilinen taşın cennetten geldiğine iman edilir. Tıpkı Kabe gibi Hacerül Esved de tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilir.

        Arapçada Hacer taş anlamına gelir. Esved ise siyah demektir. Siyah renkli kutsal taş, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yeryüzüne indirilmiş ve büyük tufan zamanında da Hz. Nuh tarafından korunmuştur.

        CHP'NİN KURGULADIĞI YALANI DEVAM ETTİRDİ
        Yılman, CHP'nin kurgulayıp servis ettiği yalanı "Erdoğan'ın cami içinde ayakkabılı fotoğrafı var" ifadeleriyle devam ettirdi.

        TIPKI FETÖ TETİKÇİSİ NESRİN NAS GİBİ
        Talimatın Pensilvanya'dan olduğu, FETÖ tetikçisinin de Kılıçdaroğlu'nu savunmasıyla iyice netleşti. Nesrin Nas da tıpkı Sevilay Yılman gibi, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Pensilvanya'dan talimat almakla suçlamış. Seccadeye değinmiş. Allahım aklımıza mukayyet ol. Ne istedilerse verdik diyen kimdi acaba? Camiye ayakkabıyla girenin de kim olduğunu merak ediyorum" dedi.

            KOALİSYONA DOKUNAN YILMAN'IN OPERASYONUNU GÖRÜR

            Yılman, geçtiğimiz hafta Yavuz Ağıralioğlu üzerinden İYİ Parti Genel Merkezi'nin çekmiş olduğu operasyonun başrolündeydi. Öyle ki partisinden istifa etmek için Akşener'den randevu talep eden Ağıralioğlu'nun "Genel Başkan Yardımcılığı" pazarlığına gittiğini iddia etmişti. Yılman'ın bu iddiasına tepki gösteren Ağıralioğlu istifasını bir gün önce açıklamıştı.

            HABERTÜRK KOALİSYONUN MEDYA ÜSSÜ!

            Yılman Ciner'e bağlı koalisyon savunucularından sadece biri.

            6'lının seçim sürecindeki medya üssü Ciner'e bağlı Habertürk olacak gibi... Öyle ki tarafsız yayıncılık maskesiyle her fırsatta iktidarı hedef alan yayınlara imza atan Habertürk özellikle deprem sürecinde başta Fatih Altaylı'nın söylemleri ve yazıları ile bu niyetini net biçimde göstermeye başlamıştı.

            EKRANDA SİYASETİ DİZAYN EDEN HABERTÜRK SAHADA YALANLARA ÖNCÜ OLUYOR
            Habertürk yayınlarında "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz" denilerek 6'lı koalisyona destek yayınları yapılıyor, provokatif söylemler kayıtlara geçiyor.

            Bu durum Turgay Ciner yönetimindeki Habertürk Grubunun siyaseti sadece ekranda değil yaptığı operasyonlarla da dizayn ettiğini gösteriyor...
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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını aklamak isteyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman Hacerül Esved'e dil uzattı
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