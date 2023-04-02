Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını aklamak isteyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman Hacerül Esved'e dil uzattı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccade üzerinde poz verme skandalı büyük tepki çekerken fondaş medya aklama seanslarına geçti.
Geçtiğimiz gün Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nu savunmak için verdiği fetvada "Şirk koşmak olur mu? Bu resmen paganizme dönüştür. İslam'da yoktur. Hz. Muhammed nesnelere tapınmayı kaldırmıştır. Onu devrimci yapan odur. İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça'da halı demektir. İslam'da kutsal olan Allah-û Tealâ'dır" ifadelerini kullanmıştı.
İKİNCİ FOTOĞRAFI ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun kendisini "yoğunduk, göremedik" sözleriyle savunduğu geceden yeni bir fotoğraf daha geldi. Kılıçdaroğlu, yeni görüntülerde de seccade üzerinde poz vermiş.
Şimdi de İYİ Parti Genel Merkezi'nin operasyoncusu olarak bilinen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, TV100 ekranlarında Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için "Hacerül Esved kutsal değil" sözlerini kullandı.