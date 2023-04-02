Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını aklamak isteyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman Hacerül Esved'e dil uzattı

Yılman şunları söyledi:

Benim annem umreye gitti. 15 gün falan kaldı. Anlatıyordu şurası güzel burası güzel ama bir tek şu taşa yüzümü süremedim dedi. Ben de hangi taş dedim. Bilmiyorum çünkü yalan söylemeyeyim. Hacerül Esved dedi. O taşa elini yüzünü sürenin her duası kabul oluyormuş dedi. Anne böyle bir saçmalık olur mu dedim. İslamiyet dediğin şey bütün putları zaten yok sayan bin din dedim. Saçmadır o dedim. Annem de cennetten gelmiş o taş dedi. Ama bu Hacerul Esved'in bir kutsal taş olmadığı, cennetten falan gelmediği, hatta bir rivayete göre Hz. İbrahim tarafından oraya tavafın başını belirlemek için işaret taşı olarak konulduğunu biliyorum. Bu bile kutsal değil. Seccade hiç kutsal değil"