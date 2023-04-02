Seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na milli irade tokadı! Tepkiler çığ gibi: "Müslümanlara 'değerleriniz ayağımızın altı' mesajı veriyor





Tüm bu yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı skandal kare vatandaşlara soruldu.

İşte o röportaj....







"İNSAN BU KADAR DUYARSIZ OLMAMALI"

"Yaşananlar esef verici bir durum. Ben bunu kasıtlı yapılmış gibi görüyorum. Resim çektiriyorsun! Bu resmi çektiren insan bunu görür. Basına servis eden görür. Kimse görmedi mi? Bu kadar mı basit? İnsan bu kadar duyarsız olmamalı."







"DURUMU AYIPLADIM"

"İnsan yürürken orada bir seccade olduğunu görür. Ben bu durumu ayıpladım."







"KUTSALIMIZA BİR SALDIRI"

"Bu fotoğrafı gördüğümde çok yadırgadım. Ben kutsalımıza bir saldırı olarak niteledim bu durumu"







"ALLAH'IN HUZURUNA ÇIKILAN YER"

"Öncelikle dinimiz temizlik dinidir. İnsanların alnını koyduğu, secde ettiği, Allah'ın huzuruna durduğu yere ayak basılmaz"





"TOPLUMUN DEĞERLERİ AŞINDIRILMAMALI"

"Türkiye, Anadolu toprakları mukaddes değerler üzerine temeli atılmış bir ülkedir. Kıyamete kadar da biz bu değerlerimizle Türk insanı olacağız. Cami varsa secde, namaz, Allah'a ve ibadet kulluk vardır. Seccade bizim için olmazsa olmaz bir şeydir ve değerlidir. Bir seccadeye ayakkabı ile basılması kabul edilemez. Biz evlerimize de ayakkabı ile de girmiyoruz. Toplumun bu değerleri kimse tarafında aşındırılmamalı."









"BEZ PARÇASI OLARAK GÖRÜYORLAR"

"Seccadeyi kutsal olarak görmüyorlar ve bir bez parçası olarak görüyorlar."







"Seccade hürmetledir ve ayakkabı ile basılmaz."