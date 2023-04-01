Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, ortakları üç maymunu oynadı! Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan... Ölüm sessizliği!

Öyle ki bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen iftarda CHP liderinin kendisini aklamasına müsaade edildi. Karamollaoğlu ve Davutoğlu da Kılıçdaroğlu ile yan yana poz verdi.







REZALETİ PERDELEME ÇABASI: SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM

İmza attığı rezaleti perdelemek adına kendisine operasyon çekildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklama çabası somut bir şekilde gözler önüne serildi.