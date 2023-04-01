Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, ortakları üç maymunu oynadı! Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan... Ölüm sessizliği!

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine maruz kalıyor.
ÖLÜM SESSİZLİĞİ: AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU, DAVUTOĞLU, BABACAN...
Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına alması sonrası suskunluk sarmalına kapılan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerle bir kez daha tescillendi.
Öyle ki bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen iftarda CHP liderinin kendisini aklamasına müsaade edildi. Karamollaoğlu ve Davutoğlu da Kılıçdaroğlu ile yan yana poz verdi.
REZALETİ PERDELEME ÇABASI: SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM
İmza attığı rezaleti perdelemek adına kendisine operasyon çekildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklama çabası somut bir şekilde gözler önüne serildi.
Öte yandan "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları samimiyetten uzak olarak damgalaması da büyük tepki çekti.
Samimi Müslümanlıktan bahseden Kılıçdaroğlu ve CHP, takiyeye dayalı istismarcı siyasette de başı çekiyor.
Bu durumu somut örneklerle ele alalım;
İFTAR SOFRALARINI SİYASET İÇİN KULLLANIYOR
Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geride bıraktığımız günlerde Muharrem İnce ile yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıkmıştı.