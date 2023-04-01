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    Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, ortakları üç maymunu oynadı! Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan... Ölüm sessizliği!

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına alarak imza attığı skandalın etkileri sürüyor. Kılıçdaroğlu dünkü rezaletin ardından bugün Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara katılıp günah çıkardı. Tüm bu yaşananların gögesinde Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi Kılıçdaroğlu'nun ortakları ise üç maymunu oynamayı tercih etti. Öyle ki Davutoğlu ve Karamollaoğlu bugün Kılıçdaroğlu ile yan yana poz vererek hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Bu riyakar tutum büyük tepki uyandırdı.

    takvim.com.tr
    Seccade ayaklar altına alındı, ortaklarda çıt yok

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine maruz kalıyor.

    ÖLÜM SESSİZLİĞİ: AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU, DAVUTOĞLU, BABACAN...
    Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına alması sonrası suskunluk sarmalına kapılan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerle bir kez daha tescillendi.

    Öyle ki bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen iftarda CHP liderinin kendisini aklamasına müsaade edildi. Karamollaoğlu ve Davutoğlu da Kılıçdaroğlu ile yan yana poz verdi.




    REZALETİ PERDELEME ÇABASI: SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM
    İmza attığı rezaleti perdelemek adına kendisine operasyon çekildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklama çabası somut bir şekilde gözler önüne serildi.



    Öte yandan "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları samimiyetten uzak olarak damgalaması da büyük tepki çekti.

    Samimi Müslümanlıktan bahseden Kılıçdaroğlu ve CHP, takiyeye dayalı istismarcı siyasette de başı çekiyor.

    Bu durumu somut örneklerle ele alalım;

    İFTAR SOFRALARINI SİYASET İÇİN KULLLANIYOR
    Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geride bıraktığımız günlerde Muharrem İnce ile yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıkmıştı.



        CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etmişti.

        Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.



        KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
        Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almış eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı.

        Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.



        "YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."
        Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

        CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;


        "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

        Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.
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        Seccadeyi ayaklar altına alan KK’ya fondaş kalkanı
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, ortakları üç maymunu oynadı! Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan... Ölüm sessizliği!
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