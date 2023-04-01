CHP'den din istismarı! Domuz ziyafeti mi iftar sofrası mı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafla bir skandal açığa çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM

Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

DİN İSTİSMARI

Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı gündemdeyken CHP'nin benimsediği siyaset tarzı ise din istismarı olarak yorumlandı.

Öyleki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkmıştı

CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI

CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etti.