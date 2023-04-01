CHP'den din istismarı! Domuz ziyafeti mi iftar sofrası mı?

6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği riyakar siyaset bir kez daha açığa çıktı.
Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.
Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafla bir skandal açığa çıktı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.
KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM
Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.
Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.
DİN İSTİSMARI
Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı gündemdeyken CHP'nin benimsediği siyaset tarzı ise din istismarı olarak yorumlandı.
Öyleki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkmıştı
CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI
CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etti.
ÇAY KAHVE KURU PASTA
Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.
İftar öncesi gerçekleşen ziyaretin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandığı gösterdi.