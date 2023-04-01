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    • 01.04.2023 16:35
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    CHP'den din istismarı! Domuz ziyafeti mi iftar sofrası mı?

    CHP'nin riyakarlığı bir kez daha açığa çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katıldı. Katıldığı programda yanına Canan Kaftancıoğlu'nu da alarak seccadenin üzerinde ayakkabıyla poz veren Kılıçdaroğlu tepkilerin odağı oldu. Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkarken Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin "Domuz ziyafeti" de biliniyor... Yaşananlar CHP'nin ikiyüzlü siyasetini ortaya koyarken din istismarının da kanıtı oldu.

    takvim.com.tr
    CHP’den din istismarı!

    6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği riyakar siyaset bir kez daha açığa çıktı.

    Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

    Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
    Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafla bir skandal açığa çıktı.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

    KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM
    Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

    Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

    DİN İSTİSMARI
    Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı gündemdeyken CHP'nin benimsediği siyaset tarzı ise din istismarı olarak yorumlandı.

    Öyleki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkmıştı

    CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI
    CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etti.

    ÇAY KAHVE KURU PASTA
    Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.

    İftar öncesi gerçekleşen ziyaretin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandığı gösterdi.

        KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
        Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almış eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı

        Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.

        "YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."
        Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

        Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.

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        Kemal bastı yandaşları sıvadı
        Haberler Güncel CHP'den din istismarı! Domuz ziyafeti mi iftar sofrası mı?
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