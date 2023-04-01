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    • 01.04.2023 19:59
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    CHP'den kuyruklu din istismarı! Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu'na fondaş kalkanı: Nevşin Mengü'den 'Şirk, Paganizm' fetvası

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında katıldığı bir iftar programında büyük bir skandala imza attı. Yanına Canan Kaftancıoğlu'nu da alan Kılıçdaroğlu, seccadenin üzerinde ayakkabıyla poz verdi. Gelen tepkiler üzerine CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan "Göremedik, fark edemedik" savunması gelirken yandaşları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor... Bu bağlamda fondaş Nevşin Mengü akla ziyan bir çıkış yaparak olayı fetva vermeye kadar getirdi. Seccadenin kutsal olmadığını, kutsal görmenin şirk ve Paganizme dönüş olduğunu iddia eden Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenleri de 'troll' diyerek damgaladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Seccadeyi ayaklar altına alan KK’ya fondaş kalkanı

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği iftar programı sonrası seccadeyi ayaklar altına alıp poz vermesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.



    SECCADEYİ AYAKLARI ALTINA ALDI
    Kılıçdaroğlu dün seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katılmış, söz konusu programda Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak seccade üzerinde poz vermişti.

    KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM
    Gelen tepiler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan skandaldan saatler sonra seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu. CHP lideri kendisini eleştirenlere de 'istismarcı, propaganda aparatı' yakıştırmasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.



    KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN TAKLAYA BAŞLADILAR
    CHP ve Kılıçdaroğlu "Göremedik" savunması yaparken yandaşları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor...

    Bu bağlamda fondaş Nevşin Mengü akla ziyan bir çıkış yaptı. Olayı fetva vermeye kadar getirdi.



    NEVŞİN FETVA HATTI: "SECCADE KUTSAL DEĞİL, ŞİRK, PAGANİZM..."
    Seccadeye kutsal atfetmeyi 'şirk' olarak yorumlayıp seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na kalkan olan Mengü, "Şirk koşmak olur mu? Bu resmen paganizme dönüştür. İslam'da yoktur" ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERENLERE 'TROL' DAMGASI
    Seccadenin herhangi bir halıdan farkı olmadığını iddia eden Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenleri de 'troll' olarak damgaladı;

    Bekir Bozdağ'ın dediği gibi ya da pek çok trollün tweet attığı gibi kutsallık atfetmek, İslam'ın kendi paradigmasına göre doğru değildir. Bu da işin bir tarafı.

        DİN İSTİSMARI
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı gündemdeyken CHP ve yandaşlarının benimsediği siyaset tarzı ise din istismarı olarak yorumlandı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkmıştı.



        CHP'Lİ SEVİNÇ PAYLAŞTI TAKİYE ORTAYA ÇIKTI
        CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi ifşa etti. Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.

        İftar öncesi gerçekleşen ziyaretin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandığı gösterdi.

        KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
        Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almış eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı.

        Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.



        "YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."
        Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

        CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;


        "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

        Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.

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        CHP’den din istismarı!
        Haberler Güncel CHP'den kuyruklu din istismarı! Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu'na fondaş kalkanı: Nevşin Mengü'den 'Şirk, Paganizm' fetvası
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