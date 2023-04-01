CHP'den kuyruklu din istismarı! Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu'na fondaş kalkanı: Nevşin Mengü'den 'Şirk, Paganizm' fetvası





KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN TAKLAYA BAŞLADILAR

CHP ve Kılıçdaroğlu "Göremedik" savunması yaparken yandaşları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor...



Bu bağlamda fondaş Nevşin Mengü akla ziyan bir çıkış yaptı. Olayı fetva vermeye kadar getirdi.







NEVŞİN FETVA HATTI: "SECCADE KUTSAL DEĞİL, ŞİRK, PAGANİZM..."

Seccadeye kutsal atfetmeyi 'şirk' olarak yorumlayıp seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na kalkan olan Mengü, "Şirk koşmak olur mu? Bu resmen paganizme dönüştür. İslam'da yoktur" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERENLERE 'TROL' DAMGASI

Seccadenin herhangi bir halıdan farkı olmadığını iddia eden Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenleri de 'troll' olarak damgaladı;



Bekir Bozdağ'ın dediği gibi ya da pek çok trollün tweet attığı gibi kutsallık atfetmek, İslam'ın kendi paradigmasına göre doğru değildir. Bu da işin bir tarafı.