CHP'den kuyruklu din istismarı! Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu'na fondaş kalkanı: Nevşin Mengü'den 'Şirk, Paganizm' fetvası

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği iftar programı sonrası seccadeyi ayaklar altına alıp poz vermesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.
SECCADEYİ AYAKLARI ALTINA ALDI
Kılıçdaroğlu dün seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katılmış, söz konusu programda Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak seccade üzerinde poz vermişti.
KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM
Gelen tepiler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan skandaldan saatler sonra seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu. CHP lideri kendisini eleştirenlere de 'istismarcı, propaganda aparatı' yakıştırmasında bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN TAKLAYA BAŞLADILAR
CHP ve Kılıçdaroğlu "Göremedik" savunması yaparken yandaşları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor...
Bu bağlamda fondaş Nevşin Mengü akla ziyan bir çıkış yaptı. Olayı fetva vermeye kadar getirdi.
NEVŞİN FETVA HATTI: "SECCADE KUTSAL DEĞİL, ŞİRK, PAGANİZM..."
Seccadeye kutsal atfetmeyi 'şirk' olarak yorumlayıp seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na kalkan olan Mengü, "Şirk koşmak olur mu? Bu resmen paganizme dönüştür. İslam'da yoktur" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERENLERE 'TROL' DAMGASI
Seccadenin herhangi bir halıdan farkı olmadığını iddia eden Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenleri de 'troll' olarak damgaladı;
Bekir Bozdağ'ın dediği gibi ya da pek çok trollün tweet attığı gibi kutsallık atfetmek, İslam'ın kendi paradigmasına göre doğru değildir. Bu da işin bir tarafı.